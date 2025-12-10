陳淑芳再獲全國好人好事代表！連兩年受表揚謙虛表示「很慚愧」

陳淑芳對於獲得全國好人好事代表相當謙虛。（翰森娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕甫獲金馬終身成就獎的「國民阿嬤」陳淑芳，再獲全國好人好事代表「八德獎」肯定。86歲高齡的她連續兩年受表揚，卻仍謙虛表示「覺得很慚愧」，並承諾未來將更加努力回饋社會。

「八德獎」今年表揚32位在善行義舉上具典範意義的各界人士，陳淑芳去年剛獲新北市好人好事代表，今年再獲全國殊榮，直言受寵若驚，坦言「照顧別人真的不夠，也不要覺得自己拿這個獎很心虛，今天起一定加把勁、更努力。」

陳淑芳出席全國好人好事代表記者會，拍照時相當俏皮。（翰森娛樂提供）

談起行善初衷，陳淑芳回憶父親的遺訓：「人一定要手心向下，不要手心向上。」父親生前樂善好施，卻在過世後讓家中陷入困境，使她多年專注照顧家庭、無暇兼顧他人。

陳淑芳說，從小家境並不富裕，「算是有心幫助別人，但沒有力做到」，直到5年前生活較穩定後，她才開始盡力而為，但見到其他受獎者的成就仍謙稱：「我覺得我太渺小了，我照顧別人不夠，真的不夠，從今天開始我一定加把勁。」

陳淑芳再獲全國好人好事代表「八德獎」肯定。（翰森娛樂提供）

最後陳淑芳強調，未來會持續投入公益：「不管怎樣，在有生之年，我會加把勁、好好地做，不要覺得說自己拿這個獎很心虛，我一定要好好地加勁，一定要更努力。」至於投入方向，她笑說並不設限，「哪邊需要就往哪邊走，有心要做一定做得到！」

