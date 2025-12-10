自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

南韓一連串藝人醜聞 激起社會對「取消文化」爭議

韓國諧星朴娜萊於事發後在Instagram發文「暫停演藝活動」的公告，對粉絲致歉並表示會反省，希望能解決誤會並釐清事實。（擷取自IG@wooju1025）韓國諧星朴娜萊於事發後在Instagram發文「暫停演藝活動」的公告，對粉絲致歉並表示會反省，希望能解決誤會並釐清事實。（擷取自IG@wooju1025）

〔即時新聞／綜合報導〕近期在南韓演藝圈有三位知名藝人，因醜聞風波而接連斷送職業生涯。而民眾對於韓國藝人的評判標準是否太過嚴格，也再次引發社會對「取消文化」（社群抵制行為）（Cancel Culture）的熱議。

曹世鎬於2025年12月9日公開聲明宣布，將從目前參加的固定節目全面退出，並對此深感抱歉，承諾會釐清真相、以更成熟姿態回歸。（擷取自IG@chosaeho）曹世鎬於2025年12月9日公開聲明宣布，將從目前參加的固定節目全面退出，並對此深感抱歉，承諾會釐清真相、以更成熟姿態回歸。（擷取自IG@chosaeho）

根據BBC報導，近期有被前經紀人提告言語辱罵和肢體攻擊的40歲諧星朴娜萊、涉入黑幫交易的43歲綜藝主持人曹世鎬、以及被爆料高中時期因偷竊、無照駕駛與性暴力罪名而被送入少年院的49歲資深演員趙震雄。

趙震雄所屬的經理人公司Saram娛樂發出聲明承認罪行，但強烈駁斥所有性暴力相關指控。（法新社）趙震雄所屬的經理人公司Saram娛樂發出聲明承認罪行，但強烈駁斥所有性暴力相關指控。（法新社）

雖然被爆出的醜聞大不相同，但三人無一例外都被取消所有演藝活動，完全消失在觀眾視野。而這一連串事件，也引發民眾對南韓演藝圈「取消文化」（Cancel Culture）評判標準的質疑和討論。

「取消文化」（Cancel Culture）是一種社群抵制行為，指當公眾人物或企業因發表了令人反感、不當的言論或行為後，就會被網友發起大規模輿論撻伐，導致其名譽、商業合作、社會影響力瞬間都將化為泡影。在現今的數位時代，這種文化常被視為一種如被「社會性除名」的「集體審判」。

報導指出，在事件爆發後，有網友表示，「我厭倦了這種『取消文化』的循環，我認為我們的社會是時候認真反思網路社群了。」並認為沒必要緊咬幾十年前有缺陷的過去不放。也有部分網友譴責，看到曾經的施暴者仍可以光鮮亮麗地出現在螢幕上，是對受害者的不尊重。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中