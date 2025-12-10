南韓一連串藝人醜聞 激起社會對「取消文化」爭議

韓國諧星朴娜萊於事發後在Instagram發文「暫停演藝活動」的公告，對粉絲致歉並表示會反省，希望能解決誤會並釐清事實。（擷取自IG@wooju1025）

〔即時新聞／綜合報導〕近期在南韓演藝圈有三位知名藝人，因醜聞風波而接連斷送職業生涯。而民眾對於韓國藝人的評判標準是否太過嚴格，也再次引發社會對「取消文化」（社群抵制行為）（Cancel Culture）的熱議。

曹世鎬於2025年12月9日公開聲明宣布，將從目前參加的固定節目全面退出，並對此深感抱歉，承諾會釐清真相、以更成熟姿態回歸。（擷取自IG@chosaeho）

根據BBC報導，近期有被前經紀人提告言語辱罵和肢體攻擊的40歲諧星朴娜萊、涉入黑幫交易的43歲綜藝主持人曹世鎬、以及被爆料高中時期因偷竊、無照駕駛與性暴力罪名而被送入少年院的49歲資深演員趙震雄。

趙震雄所屬的經理人公司Saram娛樂發出聲明承認罪行，但強烈駁斥所有性暴力相關指控。（法新社）

雖然被爆出的醜聞大不相同，但三人無一例外都被取消所有演藝活動，完全消失在觀眾視野。而這一連串事件，也引發民眾對南韓演藝圈「取消文化」（Cancel Culture）評判標準的質疑和討論。

「取消文化」（Cancel Culture）是一種社群抵制行為，指當公眾人物或企業因發表了令人反感、不當的言論或行為後，就會被網友發起大規模輿論撻伐，導致其名譽、商業合作、社會影響力瞬間都將化為泡影。在現今的數位時代，這種文化常被視為一種如被「社會性除名」的「集體審判」。

報導指出，在事件爆發後，有網友表示，「我厭倦了這種『取消文化』的循環，我認為我們的社會是時候認真反思網路社群了。」並認為沒必要緊咬幾十年前有缺陷的過去不放。也有部分網友譴責，看到曾經的施暴者仍可以光鮮亮麗地出現在螢幕上，是對受害者的不尊重。

