娛樂 最新消息

吳申梅氣到離家出走 揭開香港富尪老公真面目

吳申梅《外家》記者會。（記者陳奕全攝）吳申梅《外家》記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手吳申梅今天舉辦發片記者會，她與香港富尪老公Eric結婚3年，儘管因為遠距離時常分隔兩地，感情卻絲毫不受影響，她笑說家家有本難念的經，最重要是別把情緒悶在心裡，兩人的共識是要把話講開，「我們忙於各自的事業，可以留給彼此一些空間。」

吳申梅分享馭夫之術，就是留給另一半很大的空間，她私下從來都不會查勤，若老公有應酬也不會過問，至於是否有老公的手機定位？吳申梅聽了笑回：「他不要有我的定位就好了，大家要來拚就來拚啊。」隨後笑說會盡好人妻的本分，她也不想要每天都被老公管。

吳申梅《外家》記者會。（記者陳奕全攝）吳申梅《外家》記者會。（記者陳奕全攝）

談到婚後唯一一次激烈爭吵，就是某次網購時發現寄錯了包裹，當時吳申梅希望把包裹打開看內容物來做確認，老公卻覺得不要拆別人的物品，直接把包裹丟出去門口，甚至怒喊「妳要拆就回家拆」，讓吳申梅氣到馬上訂機票，從香港飛回台灣。

吳申梅《外家》記者會。（記者陳奕全攝）吳申梅《外家》記者會。（記者陳奕全攝）

所幸夫妻倆和好後感情沒有影響，吳申梅爆料老公在外面很「大男人」，私下在家裡卻非常貼心，「他很會摺衣服，我就不太會」，她時常跟老公撒嬌要他以後都幫她摺衣服，一起分擔家事感情更甜蜜。

