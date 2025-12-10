小煜5年婚玩完！同劇演員方宥心「看新聞才知」 自爆不想生小孩

方宥心出席《那張照片裡的我們》媒體試片，被問到小煜離婚一事，嘆家家有本難念的經。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「棒棒堂」小煜在本月8日宣布離婚，與護理師老婆結束5年婚姻，與他合作舞台劇的方宥心今天（10日）出席台韓電影《那張照片裡的我們》媒體試片，感嘆家家有本難念的經，希望外界給兩人一點時間。

對於小煜離婚，方宥心坦言是看到新聞才知道，宣布離婚當天，小煜沒有現身排練。方宥心認為，感情事情尤其是婚姻經營上，「家家有本難念的經，還是給他們一點時間吧。」

方宥心近來行程滿檔，除了一月有3部音樂劇在努力排練之外，她演出的電影《那張照片裡的我們》也即將在12月24日上映。她在片中飾演鳳英，在父母期待下考進英文系，但因愛上美國人且懷孕，放棄大好前程。

方宥心在《那張照片裡的我們》飾演李沐的姊姊鳳英。（記者胡舜翔攝）

方宥心表示，自己跟鳳英很像的地方是，只要自己決定了，就不太喜歡聽別人的意見，不一樣的地方可能是鳳英有生小孩。方宥心在2023年跟王為登記結婚，表示自己完全沒有想生小孩，就算被催凍卵，至今也沒有行動。老公雖然想要有孩子，不過尊重方宥心的選擇，她也透露順其自然，如果懷孕了就是份禮物。

