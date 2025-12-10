自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小煜5年婚玩完！同劇演員方宥心「看新聞才知」 自爆不想生小孩

方宥心出席《那張照片裡的我們》媒體試片，被問到小煜離婚一事，嘆家家有本難念的經。（記者胡舜翔攝）方宥心出席《那張照片裡的我們》媒體試片，被問到小煜離婚一事，嘆家家有本難念的經。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「棒棒堂」小煜在本月8日宣布離婚，與護理師老婆結束5年婚姻，與他合作舞台劇的方宥心今天（10日）出席台韓電影《那張照片裡的我們》媒體試片，感嘆家家有本難念的經，希望外界給兩人一點時間。

對於小煜離婚，方宥心坦言是看到新聞才知道，宣布離婚當天，小煜沒有現身排練。方宥心認為，感情事情尤其是婚姻經營上，「家家有本難念的經，還是給他們一點時間吧。」

方宥心近來行程滿檔，除了一月有3部音樂劇在努力排練之外，她演出的電影《那張照片裡的我們》也即將在12月24日上映。她在片中飾演鳳英，在父母期待下考進英文系，但因愛上美國人且懷孕，放棄大好前程。

方宥心在《那張照片裡的我們》飾演李沐的姊姊鳳英。（記者胡舜翔攝）方宥心在《那張照片裡的我們》飾演李沐的姊姊鳳英。（記者胡舜翔攝）

方宥心表示，自己跟鳳英很像的地方是，只要自己決定了，就不太喜歡聽別人的意見，不一樣的地方可能是鳳英有生小孩。方宥心在2023年跟王為登記結婚，表示自己完全沒有想生小孩，就算被催凍卵，至今也沒有行動。老公雖然想要有孩子，不過尊重方宥心的選擇，她也透露順其自然，如果懷孕了就是份禮物。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中