仙塔律師改口認罪！提1舉動請求減刑 巴毛律師曝：她恐不用被關

〔記者邱奕欽／台北報導〕「仙塔律師」李宜諪遭控將偵辦內容外洩給靈骨塔詐騙集團主嫌吳芳儀，遭檢方依洗錢防制法與洩密罪起訴並求刑1年，她過去始終否認犯行，但案件出現反轉，最終於昨（9日）第3次出庭時全面認罪，更主動提出將過去向吳芳儀收取的律師鐘點費返還，求取減刑。對此，網紅律師「巴毛」陳宇安直言，李宜諪此舉恐是為了「保住律師資格」，並預測若法院接納認罪態度，「她可能真的不用被關。」

李宜諪被指將辦案資訊通報給涉嫌吸金1.6億的靈骨塔詐騙集團主嫌吳芳儀，甚至傳話指示其他涉案者掩藏資產，因此遭檢方依洗錢與洩密罪提告，請求法院判刑1年，她過去在偵訊與開庭時均強烈否認犯罪，如今卻在第3次出庭時態度大轉彎，當庭承認所有指控，並願意將替吳芳儀處理案件時的鐘點費視為犯罪所得返還，盼以認罪換取減刑，同時她也承諾不再傳喚證人、不提出鑑定申請，並同意持續被限制出境與出海。

對此，巴毛律師指出，李宜諪上次開庭時就曾被法官明確警告，若持續採拖延與不實抗辯策略，即便最後被判有罪，也難以期待輕判，直言「白話：你繼續瞎掰就準備去關。」如今李宜諪態度急轉，「識時務者為俊傑，不認罪大概律師牌也沒了。」巴毛分析，她這次全面認罪，顯然是出於現實考量，盼能降低刑期並避免失去執業資格。

此外，巴毛進一步表示，若法院接納李宜諪的認罪態度，她「極有可能不用服刑」，且有望保住律師資格；反之，一旦遭撤照，將終身不得再參加國考，等同職涯徹底終結。整起事件在社群掀起激辯，網友多數不買帳，批評聲浪不斷，包括「認罪也應該吊銷她的牌」、「知法犯法更該重罰」、「律師國考比坐牢還可怕」等；也有人質疑制度過度寬鬆，認為應重新檢視對專業人士的規範。

