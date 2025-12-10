自由電子報
娛樂 最新消息

暴君不來了！李彩玟台北見面會取消 主辦證實「不可抗力」

李彩玟個人首次亞洲巡迴粉絲見面會《Chaem-into you》台北站宣布取消。（藝尚提供）李彩玟個人首次亞洲巡迴粉絲見面會《Chaem-into you》台北站宣布取消。（藝尚提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國新生代男星李彩玟原定將在明年1月4日（日）要於台大體育館一樓舉行「Chaem-into you」粉絲見面會，不過今天（10日）無預警宣布取消，令粉絲惋惜。

主辦單位藝尚今天在臉書發表公告，宣布李彩玟見面會取消，「由於不可抗力因素，無法確保可以將完整的活動體驗帶給觀眾，因此我們感到非常遺憾和抱歉向大家通知本場活動取消的消息。對於此次取消所帶來的不便與失望，我們向各位致上最誠摯的歉意。感謝所有粉絲長期以來的支持與理解，您的體諒與陪伴對我們意義非凡。」此次活動將開放全額退費。

主辦單位宣布，李彩玟見面會因為不可抗力取消。（翻攝自藝尚臉書）主辦單位宣布，李彩玟見面會因為不可抗力取消。（翻攝自藝尚臉書）

現年25歲的李彩玟在韓劇《暴君的主廚》中飾演暴君「李獻」，從強烈的領袖氣場到細膩的情感流動皆受到好評。不僅被讚為「時代劇是他的本命色」，劇集也連續兩週奪得Netflix全球非英語電視節目冠軍寶座的成績，令他成為備受矚目的新生代男星之ㄧ。

這次巡迴上月從首爾起跑，陸續前往雅加達、馬尼拉、曼谷、香港與東京等城市。標題取名為「Chaem-into you」是代表希望與粉絲一同沉浸在彼此的時間，這次見面會將以真誠的溝通與多樣節目構成，將結合多段未公開表演與Q&A橋段，李彩玟這次將把過去未能展現的、更加貼近真實的樣子傳遞給粉絲們。

