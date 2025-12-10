BTS柾國爆熱戀WINTER！ARMY卡車示威：立刻去掉情侶刺青

柾國爆熱戀WINTER，公司的反應被質疑是默認。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團的柾國傳出與aespa的WINTER熱戀，兩人各種約會證據被挖出，引發軒然大波。今天（10日）aespa所屬的SM娛樂稱將對藝人的惡意評論提告，絕對不姑息，而BTS所屬的HYBE娛樂則是被卡車抗議，部分ARMY（粉絲名）要求柾國出來面對。

ARMY要求柾國把情侶刺青消除。（翻攝自X）

兩大天團的人氣成員談戀愛，備受各界矚目，WINTER被質疑穿著男方褲子出席粉絲簽售會，而粉絲指稱，柾國曾承諾左手不會刺青，要留給粉絲，怎料卻被發現左手出現與WINTER同款的刺青，讓粉絲議論紛紛。而雙方經紀公司HYBE娛樂、SM娛樂皆表示「沒有立場」，態度保守，被外界認定是默認戀情。

請繼續往下閱讀...

這幾天，激進粉絲在HYBE大樓下進行「卡車抗議」示威行動，上面寫著「不把情侶刺青消掉的話，就退出防彈少年團吧」、「給團體帶來影響，欺騙粉絲，精神正常嗎?？」、「等待你退伍的粉絲，只等來欺騙」。謾罵WINTER的也不少，SM娛樂今天終於硬起來，表示將對性騷擾、誹謗、人身攻擊、侮辱、侵犯隱私等傷害WINTER的行為採取刑事、民事訴訟，目前正在蒐集證據當中，絕不姑息。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法