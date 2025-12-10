氣質撞豪門婆婆向太？郭碧婷揭真實家世：出身三重、家人開豆漿店

郭碧婷和香港影視大亨「龍五」向華強、「向太」陳嵐的長子向佐結婚，生下一子一女，各種豪門生活新聞都備受矚目。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭碧婷和香港影視大亨「龍五」向華強、「向太」陳嵐的長子向佐結婚，生下一子一女，各種豪門生活新聞都備受矚目。今出席活動，被問到許多網友認為她的氣質和婆婆向太越來越像，她哈哈大笑稱婆婆是大氣、富貴狀態，「不知為何從小到大，大家都覺得我很有錢、住在陽明山，但我出身在三重，家人開豆漿店的。」對於被稱氣質相似，她說：「不知為何，可能一家人，這感覺會在吧！」



郭碧婷婆婆向太日前開直播曝光郭碧婷爸爸生病，卻被網友亂傳郭爸病危，後來郭爸自己證實罹患小細胞肺癌和心臟衰竭，一切都歸咎於自己抽菸長達50年。而郭碧婷今出席活動，被問及爸爸健康狀況，她提到目前爸爸身體還可以，標靶治療、化療都有做，治療也有效果，療程結束後的狀態很好，走很多路。



她現在和爸爸都住台灣，但因她還有一雙兒女一起同住，她說「爸爸的別墅塞不下這麼多人，所以她和小孩住在爸爸家附近」。她每天都會返娘家探望爸爸，生活除了照顧家庭，還有一堆寵物要照顧，每天都相當忙碌，因為家裡堪稱動物園，要回家照顧寵物，她受訪時叨叨碎唸著：「像是鳥就很會生，放著就下蛋，我還要養，2小時餵一次。」

然而這樣的回答恰巧跟先前傳出「婆婆向太陳嵐買下4塊相連土地」的傳言不謀而合，當時爆出向太展現超霸氣寵媳舉動，在郭碧婷台北娘家周邊直接出手買下4塊相連土地，規模大到宛如私人動物園，豪門生活果然是凡人無法想像。

