自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

氣質撞豪門婆婆向太？郭碧婷揭真實家世：出身三重、家人開豆漿店

郭碧婷和香港影視大亨「龍五」向華強、「向太」陳嵐的長子向佐結婚，生下一子一女，各種豪門生活新聞都備受矚目。（記者潘少棠攝）郭碧婷和香港影視大亨「龍五」向華強、「向太」陳嵐的長子向佐結婚，生下一子一女，各種豪門生活新聞都備受矚目。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭碧婷和香港影視大亨「龍五」向華強、「向太」陳嵐的長子向佐結婚，生下一子一女，各種豪門生活新聞都備受矚目。今出席活動，被問到許多網友認為她的氣質和婆婆向太越來越像，她哈哈大笑稱婆婆是大氣、富貴狀態，「不知為何從小到大，大家都覺得我很有錢、住在陽明山，但我出身在三重，家人開豆漿店的。」對於被稱氣質相似，她說：「不知為何，可能一家人，這感覺會在吧！」

郭碧婷和香港影視大亨「龍五」向華強、「向太」陳嵐的長子向佐結婚，生下一子一女，各種豪門生活新聞都備受矚目。（記者潘少棠攝）郭碧婷和香港影視大亨「龍五」向華強、「向太」陳嵐的長子向佐結婚，生下一子一女，各種豪門生活新聞都備受矚目。（記者潘少棠攝）

郭碧婷婆婆向太日前開直播曝光郭碧婷爸爸生病，卻被網友亂傳郭爸病危，後來郭爸自己證實罹患小細胞肺癌和心臟衰竭，一切都歸咎於自己抽菸長達50年。而郭碧婷今出席活動，被問及爸爸健康狀況，她提到目前爸爸身體還可以，標靶治療、化療都有做，治療也有效果，療程結束後的狀態很好，走很多路。

郭碧婷和香港影視大亨「龍五」向華強、「向太」陳嵐的長子向佐結婚，生下一子一女，各種豪門生活新聞都備受矚目。（記者潘少棠攝）郭碧婷和香港影視大亨「龍五」向華強、「向太」陳嵐的長子向佐結婚，生下一子一女，各種豪門生活新聞都備受矚目。（記者潘少棠攝）

她現在和爸爸都住台灣，但因她還有一雙兒女一起同住，她說「爸爸的別墅塞不下這麼多人，所以她和小孩住在爸爸家附近」。她每天都會返娘家探望爸爸，生活除了照顧家庭，還有一堆寵物要照顧，每天都相當忙碌，因為家裡堪稱動物園，要回家照顧寵物，她受訪時叨叨碎唸著：「像是鳥就很會生，放著就下蛋，我還要養，2小時餵一次。」

然而這樣的回答恰巧跟先前傳出「婆婆向太陳嵐買下4塊相連土地」的傳言不謀而合，當時爆出向太展現超霸氣寵媳舉動，在郭碧婷台北娘家周邊直接出手買下4塊相連土地，規模大到宛如私人動物園，豪門生活果然是凡人無法想像。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中