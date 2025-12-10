自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）郭碧婷睽違6年台灣首露面！不跟婆家伸手拿錢？甜認：婆婆給很多錢

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭碧婷鮮少在台露面，今出席品牌活動，是她2019年宣傳公視懸疑劇《魂囚西門》後，相隔6年再度公開受訪。這6年間她身分改變許多，和香港影視大亨「龍五」向華強、「向太」陳嵐的長子向佐結婚，生下一子一女，各種豪門生活新聞都備受矚目。她今提到和一雙兒女都住在台北，老公則到處飛，剛好這幾天在台灣，問她先前傳出爸爸罹癌的醫療費、教育金都靠她自己出，不跟婆家拿，她回：「他們對小孩很好啦，婆婆有給很多錢錢，哎呀，這個粗俗的問題。」

郭碧婷鮮少在台露面，今出席品牌活動。（記者潘少棠攝）郭碧婷鮮少在台露面，今出席品牌活動。（記者潘少棠攝）

郭碧婷鮮少在台露面，今出席品牌活動。（記者潘少棠攝）郭碧婷鮮少在台露面，今出席品牌活動。（記者潘少棠攝）

然而她和向佐因為異國婚姻頻傳婚變，老公到處飛，怎維繫感情？她說：「我只在乎小孩有沒有跟他聯繫。」她婚前就直白跟老公說自己喜歡在台北生活，自認不是傳統「嫁雞隨雞」觀念，「他們也答應，也沒逼我生小孩，從來沒任何意見，生小孩也是我自己願意的。」

郭碧婷鮮少在台露面，今出席品牌活動。（記者潘少棠攝）郭碧婷鮮少在台露面，今出席品牌活動。（記者潘少棠攝）

對於「分居」，她認為這並不影響夫妻感情，「我就是住在這裡，老公到處飛，婆家也是，所以沒定義一定要住哪。」加上向佐這幾天在台灣陪小孩，郭碧婷只重視他和小孩的感情，「我只在乎小孩有沒有跟他聯繫，他們愛爸爸，若是他沒打電話來，我會打過去罵『你怎麼沒打給小孩，我要飛過去打你』。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中