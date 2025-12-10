宋柏緯自爆8個「小老婆」 女友摔壞吉他也不行：那是生命

《那張照片裡的我們》導演鄭乃方（左起）、宋柏緯、方宥心、湯昇榮今天出席媒試片片。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕台韓電影《那張照片裡的我們》今天（10日）舉行媒體試片，宋柏緯在片中心愛的吉他慘遭摔壞，被問到如果現實中吉他被女友破壞，會不會分手？宋柏緯苦笑：「真的不行欸，不能接受！」

宋柏緯（左）在《那張照片裡的我們》中受到方宥心託付，前去尋找李沐。（記者胡舜翔攝）

《那張照片裡的我們》的導演湯昇榮、鄭乃方及演員宋柏緯、方宥心今天下午接受訪問，宋柏緯在片中與李沐、韓星振永譜出三角戀曲，宋柏緯繼《我吃了那男孩一整年的早餐》之後又苦追李沐不成，他幽默笑說「（沒追到）還是會痛苦」，稱李沐根本是國民最難追的演員。

他在片中飾演的弘國，為了讓李沐飾演的青梅竹馬賢英幸福，甘願退出。宋柏緯在學生時期也有類似的狀況，他有感而發，認為弘國這樣的愛情是成熟的，沒搶沒讓，把選擇權交給對方。

至於他跟振永的對手戲，宋柏緯笑說有一場兩人在房間對談的戲，現場散發著粉紅泡泡，「兩個男的在落地窗前，風又吹到窗簾剛剛好的高度，在對方面前若隱若現…」一旁的方宥心笑說自己以「腐女」的角度看得滿開心。

宋柏緯剛演完陳傑憲，隨即投入《那張照片裡的我們》的宣傳。（記者胡舜翔攝）

片中的父子關係也是亮點之一，朱德剛怒摔宋柏緯的吉他，宋柏緯透露，那場戲準備了兩把吉他，朱德剛在彩排時就進狀況，當時他已經被朱德剛的情緒嚇到，「有一場還只是在走戲，德剛老師就已經在宣洩，第一把吉他試戲就壞了，所以我拍得很戰戰兢兢，第二把被摔了四次。」導演鄭乃方表示，那一場戲讓他看得掉下眼淚。

宋柏緯在《那張照片裡的我們》媒體試片上比出照相的手勢，讓人聯想到Wanna One朴志訓的「收藏」手勢。（記者胡舜翔攝）

宋柏緯同時身兼音樂人的身分，他擁有8把吉他，被問到如果吉他被女友摔壞會分手嗎？宋柏緯想了一下，表示：「真的不行欸，不能接受，像我的貓一樣，那是有生命的。」被問到有沒有幫吉他取像是「小老婆」之類的名稱？宋柏緯笑說：「是不是要寫我有8個小老婆。」反應超快笑翻眾人；電影在12月24日上映。

