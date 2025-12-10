爆熱戀BTS田柾國！aespa Winter遭性騷侮辱 SM震怒：告到底

Winter（左）爆熱戀田柾國遭惡意攻擊，所屬SM硬起來提告。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕aespa團員Winter近日因被爆與「BTS」防彈少年團團員田柾國疑似熱戀，網路湧現「同款手鍊、耳麥、褲子、指甲油、刺青」等共通點分析，引爆韓網狂猜情侶關係。然而在熱議升溫之際，Winter卻遭到大規模性騷擾、侮辱及deepfake不雅影像攻擊，所屬經紀公司SM娛樂為之震怒，火速宣布將對惡意留言者全面提告，強調「已無法再坐視不管。」

Winter與田柾國的「疑似情侶證據」近日在多個論壇被整理出，包括同款飾品、相似色系穿搭，以及類似圖騰的狗狗刺青等，加上雙方公司對戀情並未明確否認，使熱戀傳聞持續延燒。但與此同時，Winter的社群卻湧入大量惡意內容，SM指出她長期遭受性騷擾、名譽毀損、人身攻擊、侮辱、隱私侵害，甚至deepfake不雅影像等二次傷害，情況已嚴重超出忍受範圍。

請繼續往下閱讀...

SM娛樂表示，已確認在DC Inside、女性時代、Nate Pann、Instiz、Theqoo、Instagram、X、YouTube等平台上，出現大量針對Winter的惡意抹黑與侮辱性貼文；公司已全面蒐證，將分階段擴大提告，並強調將對所有散布惡意謠言、發布不實資訊、性騷擾留言及扭曲事實的行為採取最強硬法律措施，以保護Winter與所屬藝人的安全與人格。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法