恭喜！吳申梅報喜訊被「催生」 親揭與老公愛的結晶

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅成自立門戶立新公司，今亮相宣傳新歌《外家》，MV中飾演她老公的亮哲特別到場力挺，藝人呂俍慧更現身站台。本身廚藝了得的亮哲，還為「老婆」準備了一鍋麻油雞，笑喊要替發片的吳申梅「補氣」，被眾人虧根本是在「催生」。

吳申梅宣傳新歌《外家》。（記者陳奕全攝）

結婚滿3年的吳申梅在受訪宣布喜訊，透露與老公的愛的結晶已經「誕生」，合作成立公司，但暫時沒有生孩子的規劃，她說：「我想先衝一下事業，畢竟熬了13年，現在還有很多寶貝沒推出來。」希望趁著這波好好努力。

吳申梅成立新公司，背後有老公Eric及神祕金主支持，她表示：「老公和藏鏡人都有支持，只是藏鏡人比較低調。」低調不透露對方身分。

吳申梅宣傳新歌《外家》，MV中飾演她老公的亮哲到場力挺。（記者陳奕全攝）

前陣子吳申梅在《紅人榜》遇見恩師陳子鴻，她說：「我跟老師說我自己推新歌，終於懂他以前的苦心了。」陳子鴻以前每次做專輯都會讓預算一直往上加，這次她自己做歌也是預算爆表，甚至得自掏腰包加碼。

吳申梅甜蜜分享，Eric除了是公司幕後老闆，亦貼心充當她的造型師，每次逛街都會主動幫她挑衣服，「老公很在意我的服裝，他在香港幫我買了一堆，光造型就準備五、六套。」她今日身上的戰袍也是老公挑選，前陣子還收到另一半送的愛馬仕「Kelly Doll」當生日禮物，據悉價錢超過台幣200萬，超級甜蜜。

