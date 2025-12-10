自由電子報
娛樂 電視

顧婕罹直腸癌四期 曝近況「不化療」預告飛離台灣

〔記者林欣穎／台北報導〕「整形女王」顧婕去年宣布罹患直腸癌四期，又在肝的部分發現陰影，歷經手術後，目前仍積極抗癌，近日也開始在中醫門診現身，採中西醫並進方式治療，讓癌症指數維持在平均值，並前往廈門觀賞心靈療癒展，更斜槓成為醫美診所的公關長，睽違三年辦紅酒鑑賞會。

顧婕透露，過去幾年都在辦生日趴，之前大概一年辦一次紅酒鑑賞會，生日趴大家都在開喝，這次辦紅酒鑑賞會主要是感謝張光正醫師：「他幫我做拉皮，重拾年輕的臉龐，我自己身材也維持得很好，除了有氧瑜珈，還要做大禮拜，這是密宗的五體投地健身方式，活絡氣血循環，比有氧還要強。」

顧婕罹癌後以中西醫並進治療。（顧婕提供）顧婕罹癌後以中西醫並進治療。（顧婕提供）

顧婕去年宣布罹癌，不過她選擇不做化療，並以輔助性療法與癌細胞共存，一直以來她積極抗癌，不僅僅有中西醫治療，近期也將去廈門看心靈療癒展，「現場有心靈療癒老師幫我上課，農曆過年後，還要跟流體畫老師學畫，生活要正面要有活力，看事情就比較開朗，生病後不是單純肉體的問題，是身心靈的問題，心理狀態很重要，心靈正面的人，就有百分之30的治癒機會。」

至於過年規劃，顧婕表示往年過年會想到各處去旅遊，但今年大概就是在家唱歌就好，不想再出去人擠人，張光正也表示，曾到法國巴黎參加大型的整形會議，那是大年初一吃完飯，就一個人搭機出國到巴黎參加會議，機場都沒什麼人，早上六點到巴黎，並辦了三場演講，連多住一晚都沒有，只想趕緊回台灣陪伴家人。

顧婕透露目前身體的治療狀況，「我明天要去廈門，回來會聽取醫師建議做標靶或化療，唐玲還建議我進行免疫療法，也看中醫，這位中醫據說連胰臟癌的病情都可以控制，目前每天喝兩包水藥，並吃頂級野生牛樟芝滴丸，讓我體力也很好，最近剛到中山醫院抽血，17日看最新報告。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

