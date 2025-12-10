Lulu自爆工作低潮想放棄 零下20度跳冰湖悟人生

〔記者林欣穎／台北報導〕公視人文紀實節目《列車人生》明（11）日起播出，首集邀請「Lulu」黃路梓茵擔任列車旅人，前進芬蘭展開一場療癒身心的列車之旅。Lulu在節目中大方分享工作低潮的心路歷程，透過跳冰湖、追極光、拜訪耶誕老人村等特色體驗，重新找回對工作的初心與熱情。

Lulu踏上「全球最幸福國家」芬蘭的雪地旅程。」（公共電視、新傳媒提供）

Lulu坦言出發前心情複雜，半開玩笑地說：「我是標準事與願違的人，像以前金鐘獎我太想拿到了，但就是沒有。所以這次告訴自己要放輕鬆，我不是為了極光來的，是為了想體驗人生。」

談到身兼主持人、歌手、演員的多重身份，Lulu坦承光是角色轉換就充滿壓力：「在《綜藝大熱門》要當憲哥旁邊的調皮鬼，主持典禮時又要控制全場，我沒辦法做到大家的期待，會覺得很傷心。」沒想到這趟放下得失心的旅程，反而讓她在追極光時遇見六次以上的極光大爆發，陪行的極光獵人Jari表示這種情況非常少見，根本是天文奇觀。

Lulu前往芬蘭展開一場療癒身心的列車之旅，自爆工作低潮想放棄。（公共電視、新傳媒提供）

Lulu分享這趟旅程最期待是搭乘北極特快車Santa Claus Express前往耶誕老人村。這班從坦佩雷到羅瓦涅米的過夜臥鋪列車，車廂裝飾宛如童話世界。見到耶誕老人的那刻，她激動地說：「我明明沒見過這個人，但覺得好熟悉，好像把過去遺落的拼圖一塊塊拼起來了！」

訪問結束後，Lulu更感動落淚：「這是我人生中最厲害的訪問！今年我遇到很多工作低潮，覺得不想做這工作了，但現在覺得這工作超棒。如果不是因為這工作，我也不會見到耶誕老人。」

最後Lulu在回程列車上深刻感悟：「我們每一站會遇到不同的人，歷經不同的風景，但外面風景千變萬化，全因著坐在裡面的人怎麼想。如果你的心情是好的，就算外面是一片黑暗你也不會害怕。」《列車人生》每週四晚間9點於公視與公視+播出。

