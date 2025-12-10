自由電子報
娛樂 電視

獅豹鬣狗圍帳篷！《上山吧！台灣隊》非洲親睹「動物方城市 」看傻了

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立都會台《人生幹大事》系列再升級推出極限冒險節目《上山吧！台灣隊》，由《上山下海過一夜》原班人馬雷艾美、「八弟」蕭志瑋、「阿傑」黃仕傑（阿傑）、「Max」楊盛堯領軍，並攜手郭泓志、陳彥博、文姿云、吳佳穎及蕭俊文，一行人展開180天橫跨歐、亞、非三洲的壯闊行程，從非洲最高峰吉力馬札羅山一路到瑞士馬特洪峰，最終回台踏上聖稜線，帶觀眾見證台灣隊的毅力與榮耀。

台灣隊獵遊途中竟碰上獵豹現身。（三立提供）台灣隊獵遊途中竟碰上獵豹現身。（三立提供）

本週播出的第二集正式踏上非洲篇章，節目將連續四集呈現登頂吉力馬札羅山的完整挑戰。這座被馬賽族視為「上帝的居所」的山峰地處赤道、氣候劇烈多變，瞬間暴雨、下雪都可能發生，是全球公認最硬的高海拔考驗。此趟除了四位主持外，跆拳道好手文姿云與蕭俊文也加入戰線，展開與天候、體能、野生世界的真正正面交鋒，他們更立下「珍珠奶茶攻頂」的任務，鬥志滿滿。

文姿云、雷艾美興奮見到野生大象。（三立提供）文姿云、雷艾美興奮見到野生大象。（三立提供）

抵達坦尚尼亞後，台灣隊先花20多小時飛行進行環境適應，導遊安排獵遊作為行前熱身，他們一路近距離目擊非洲五霸象、獅、豹、水牛、犀牛，主持群興奮不已。阿傑首次見象群激動到手抖：「夢想中的畫面就在眼前！」文姿云看到象媽媽緊緊守護幼象，眼眶瞬間泛紅；Max驚嘆大象直接走到休息區前方：「可能一輩子只有一次！」八弟則笑說：「吃飯配大象，這輩子沒想過。」旅途中甚至遇爆胎，卻意外讓眾人能踏上草原親自迎接非洲夕陽，成為忘不掉的黃金畫面。

主持群與斑馬、角馬同框入鏡，見證大草原壯闊。（三立提供）主持群與斑馬、角馬同框入鏡，見證大草原壯闊。（三立提供）

驚喜之外也有驚魂。黃仕傑回憶，拍攝第二天他想找空地小解，卻被司機急制止並指向草叢示意：「裡面就有獅子。」他瞬間背脊發涼，忍到休息站才敢下車，事後仍餘悸猶存：「萬一下車可能真的回不來。」八弟踏上草地第一天就被牛蜱叮咬，所幸發現得早避免萊姆病風險。他談到看見草原時情緒潰堤：「在動物園看長頸鹿很大，到了非洲反而覺得牠們變小，因為世界太大了。」形容眼前彷彿真實版《動物方城市》，夕陽、野生群獸交織成永生難忘的盛景。

節目組更安排入住塞倫蓋蒂國家公園帳篷區，四周毫無護欄，獅子、獵豹、鬣狗隨時可能從帳篷外經過。雷艾美仍記得第一夜整個營地回蕩獅吼聲，她與隊友一度緊張到不敢踏出半步：「那聲音近到像在帳篷旁邊！」儘管膽顫心驚，卻也是最真實的荒野洗禮。

《上山吧！台灣隊》非洲篇震撼登場。（三立提供）《上山吧！台灣隊》非洲篇震撼登場。（三立提供）

其中受苦最多的莫過於Max，他的行李竟在轉運途中全數失蹤，登山裝備、換洗衣物通通消失，只能靠一套衣服撐好幾天，甚至得與八弟輪流交換，變成名副其實「極限生活挑戰」。

《上山吧！台灣隊》每週四晚間10點於三立都會台首播，同日11點於MyVideo、HamiVideo上架；隔日12/5起每週五晚間10點可於華視收看，12/7晚間8點則登上《上山下海過一夜》YouTube頻道，後續也將於馬來西亞、新加坡陸續播出。

