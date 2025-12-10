自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

JKF女郎遭酸「去減肥或是做醫美」陷焦慮！練成健身教練秀火辣身材

〔記者林欣穎／台北報導〕JKF年度盛事「百大女郎選拔」正式進入最終倒數，適逢雜誌第100期發行，今年的戰況猶如一場星光級的封后大戰，「性感小野貓」玟妡緊急發動催票總動員，誓言衝破百萬大關。

目前得票數高達89萬、暫居前四名的「性感小野貓」玟妡，面對最後衝刺階段，展現出模特兒兼健身教練的驚人意志力，霸氣宣告：「第一名是我的目標！」

被酸「不會拍就去減肥或做醫美」JKF女郎玟妡練成健身教練 。（JKF提供）被酸「不會拍就去減肥或做醫美」JKF女郎玟妡練成健身教練 。（JKF提供）

年僅25歲卻已是 JKF女郎中人氣實力不可忽視的存在，她不僅曾奪下「百大女郎」最具潛力新人獎、票選第二名，更曾榮獲最高榮譽的「鑽石女郎」冠軍。今年8月出席TRE台北國際成人展時，玟妡舉手投足已是女神級氣場，更以JKF女郎身份登上 Netflix 實境節目《人+性大不同：台灣篇》成就驚人。

玟妡擁有讓粉絲流連忘返的火辣身材，粉絲社群中滿滿的「大尺度美照」被狂讚具有極度舒壓的效果。然而，看似風光的她背後卻是一段辛酸的進化史，玟妡坦言，她永遠記得第一年拍封面時的焦慮，甚至「會抓著經紀人的手哭」。

玟妡擁有火辣身材，粉絲社群中滿滿的「大尺度美照」，被狂讚具有極度舒壓的效果。（JKF提供）玟妡擁有火辣身材，粉絲社群中滿滿的「大尺度美照」，被狂讚具有極度舒壓的效果。（JKF提供）

而最衝擊她積極運動的契機，竟是曾有工作人員直言：「如果妳真的沒辦法把作品拍好，那就看是要去減肥還是做醫美。」這句話讓她下定決心瘋狂鍛鍊，透過重訓、皮拉提斯、空中瑜珈，在今年10月取得C級健身指導員證照，體態達到近年巔峰。她自認身上最性感的特徵並非美胸或纖腿，反而是由粉絲票選出來的「眼神」電力十足，激起粉絲想要征服的慾望。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中