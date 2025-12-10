JKF女郎遭酸「去減肥或是做醫美」陷焦慮！練成健身教練秀火辣身材

〔記者林欣穎／台北報導〕JKF年度盛事「百大女郎選拔」正式進入最終倒數，適逢雜誌第100期發行，今年的戰況猶如一場星光級的封后大戰，「性感小野貓」玟妡緊急發動催票總動員，誓言衝破百萬大關。

目前得票數高達89萬、暫居前四名的「性感小野貓」玟妡，面對最後衝刺階段，展現出模特兒兼健身教練的驚人意志力，霸氣宣告：「第一名是我的目標！」

請繼續往下閱讀...

被酸「不會拍就去減肥或做醫美」JKF女郎玟妡練成健身教練 。（JKF提供）

年僅25歲卻已是 JKF女郎中人氣實力不可忽視的存在，她不僅曾奪下「百大女郎」最具潛力新人獎、票選第二名，更曾榮獲最高榮譽的「鑽石女郎」冠軍。今年8月出席TRE台北國際成人展時，玟妡舉手投足已是女神級氣場，更以JKF女郎身份登上 Netflix 實境節目《人+性大不同：台灣篇》成就驚人。

玟妡擁有讓粉絲流連忘返的火辣身材，粉絲社群中滿滿的「大尺度美照」被狂讚具有極度舒壓的效果。然而，看似風光的她背後卻是一段辛酸的進化史，玟妡坦言，她永遠記得第一年拍封面時的焦慮，甚至「會抓著經紀人的手哭」。

玟妡擁有火辣身材，粉絲社群中滿滿的「大尺度美照」，被狂讚具有極度舒壓的效果。（JKF提供）

而最衝擊她積極運動的契機，竟是曾有工作人員直言：「如果妳真的沒辦法把作品拍好，那就看是要去減肥還是做醫美。」這句話讓她下定決心瘋狂鍛鍊，透過重訓、皮拉提斯、空中瑜珈，在今年10月取得C級健身指導員證照，體態達到近年巔峰。她自認身上最性感的特徵並非美胸或纖腿，反而是由粉絲票選出來的「眼神」電力十足，激起粉絲想要征服的慾望。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法