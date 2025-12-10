金唱片找台灣人當頒獎嘉賓！蔡依林、許光漢當地主降臨大巨蛋

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》將於2026年1月10日首度移師臺灣舉行，今天（10日）更加碼宣布亞洲男神許光漢以及天后蔡依林將擔任頒獎嘉賓，相較於AAA找新加坡歌手林俊傑演出，金唱片則邀請本地台灣藝人出席。

《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》的頒獎嘉賓目前有宋仲基、邊佑錫、安孝燮、許光漢，和屆時剛完成臺北大巨蛋演唱會的天后蔡依林，兩人將作為地主代表擔任頒獎嘉賓。

另外18組出演卡司，包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZOZAZZ等。

許光漢將擔任金唱片頒獎嘉賓。（翻攝自超級圓頂臉書）

JENNIE首度以個人身分在台北演出，同時也是首位在台北演出的BLACKPINK成員。JENNIE在今年以首張正規專輯《Ruby》登上Coachella音樂季，並以主打曲《Like JENNIE》同時入圍專輯與音源本賞，證明世界級的實力與地位。曾在《第33屆金唱片》帶來震撼舞台，並於隔年奪下數位音源本賞的JENNIE，本次回歸將是相隔七年再度於金唱片舞台亮相，也將會以帶來「World Class」級別出演。

此外才剛完成台北小巨蛋演出並宣布延長活動時間的ZEROBASEONE，已連續三年出演金唱片頒獎典禮。從出道作品到今年9月發行的首張正規專輯《NEVER SAY NEVER》，全部達成六連百萬銷售，並以該作品入圍專輯部門。他們本次也將帶來金唱片限定舞台。

而被稱為「怪物新人」的CORTIS也將透過金唱片迎接重要的新一年，作為BIGHIT MUSIC時隔六年推出的新團，他們以「Young Creator Crew」為概念，參與音樂、舞蹈、MV創作。出道專輯首週銷量突破43萬張，創下2024年新人最高紀錄，目前累積銷量已達96萬張，距離首個百萬銷量僅一步之遙。

門票將於12月13日上午11點30分開賣，票價為新台幣8980、7980、6980、5980、4980、3980、2980元。售票平台資訊將於近期透過主辦單位超級圓頂官方社群公開，更多詳情敬請鎖定。

