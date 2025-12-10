自由電子報
娛樂 電影

《大濛》全台賣破3千萬！配角陣容全公開有夠強大 還有「馬尾女神」

〔記者許世穎／台北報導〕台片《大濛》昨（9）日票房正式突破3000萬，除了主角群展現深刻動人的演出，配角陣容也是星光熠熠，包括影后潘麗麗、億萬票房女星宋芸樺、金馬新人胡智強、金馬男配陳竹昇、金鐘男配王傳一等人皆在片中驚喜現身。

潘麗麗（右）和宋芸樺在《大濛》首度搭檔飾演母女檔。（華文創提供）潘麗麗（右）和宋芸樺在《大濛》首度搭檔飾演母女檔。（華文創提供）

導演陳玉勳在個人社群分享選角過程，直言：「我對選角一向很挑剔，電影裡出現的角色一定仔細挑選，幾經思考，真的要謝謝我們的casting（選角）能夠忍受我的機車、龜毛，每個角色都是選了很久，找了好幾輪。」

由於電影故事橫跨50多年，年邁的阿月由潘麗麗演出，她為了將「老阿月」詮釋到位，事先看了好幾段「年輕阿月」方郁婷的演出，直呼：「她真的很厲害，很怕我演不好。」更壓力大到喊話陳玉勳導演：「以後找我不要拍哭戲，想演三八的喜劇。」

影后潘麗麗在電影《大濛》中飾演長大的「阿月」。（華文創提供）影后潘麗麗在電影《大濛》中飾演長大的「阿月」。（華文創提供）

宋芸樺則飾演阿月的女兒「念雲」，兩人首次合作就組母女檔，戲外活潑性格更是如出一轍，兩人的好演技逼哭觀眾，直呼：「最後和潘麗麗一起哭死。」而片中宋芸樺回春扮演大學生，高馬尾加上旁分造型，監製葉如芬看到後忍不住誇她青春如昔，讓經常飾演學生的她開心甩髮自豪：「我還是馬尾女神！」逗得現場笑聲不止。

金馬男配陳竹昇則向來是陳玉勳導演電影的固定班底，總能在關鍵時刻為角色注入靈魂、替電影畫龍點睛，這回在電影《大濛》中飾演照顧阿月的叔叔，將一家之主的兩難詮釋得相當到位；金馬新人胡智強片中一改過往形象，梳起油頭「使壞」上陣，飾演從事非法勾當的阿林仔，陰狠神態令人不寒而慄。

王傳一（右）在電影《大濛》中飾演有家室的處長，和9m88上演情感糾葛。（華文創提供）王傳一（右）在電影《大濛》中飾演有家室的處長，和9m88上演情感糾葛。（華文創提供）

演技派男星王傳一則演出已有家室的處長，和9m88飾演的阿霞發展出一段情感糾葛。其中在社群上因陰鬱氣質被封為「引渡人」的演員林道禹，更是憑藉全無對白的演技震懾全場。靠著面無表情加上重複的肢體動作，成功營造出如同置身異空間的神祕氛圍，令觀眾直呼：「謝謝你（林道禹）無聲的演出，那段表演非常有份量。」

林道禹在《大濛》中，憑藉全無對白的演技震懾全場。（華文創提供）林道禹在《大濛》中，憑藉全無對白的演技震懾全場。（華文創提供）

陳玉勳也透露，林道禹的角色是整部電影找最久的演員，並透露角色原名是「牛頭」，希望能讓觀眾快速聯想到牛頭馬面，雖然最終沒能完成這項設定，但林道禹「陰陽擺渡人」的氛圍也讓陳玉勳導演相當滿意，更大力稱讚：「遇到這種好演員，導演不用多說什麼，他自己會把自己準備好。」而飾演醫學院管理員的李雪，除了一出場就讓觀眾眼睛為之一亮外，陳玉勳看到她的表演也直呼：「我都被她圈粉了。」《大濛》全台上映中。

點圖放大
點圖放大
