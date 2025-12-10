台北跨年主持陣容出列！Sandy抱娃回歸 黃豪平甜喊「想要她陪」

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026年即將到來，「臺北最High新年城─2026跨年晚會」卡司陣容持續升溫，將由 中視、中天綜合台全程轉播，主持棒交由 Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓四人共同掌舵。舞台演出名單已率先公布第一波卡司，包括蔡健雅、韋禮安、美秀集團、高爾宣OSN&王ADEN、Bii畢書盡、U:NUS、GENBLUE幻藍小熊、李千娜 等多組人氣歌手，主辦方更透露後續仍有大咖待揭曉。

Sandy升格二寶媽後重返跨年主持台，開心直呼主持完就能回家抱小孩。（中視提供）

Sandy 相隔多年重返跨年舞台，她笑稱主持結束後就能立刻回家迎新年，是今年最幸福的安排：「從小在臺北長大，看過無數場臺北跨年，今年不但能站上主持舞台，還能在元旦清晨直接回家抱小孩，真的非常開心。」她也提前鎖定演出嘉賓，直呼一定會嗨翻，「看到名單就想跟主持群打賭，如果韋禮安、蔡健雅上台時能忍住不跟著大唱，就可以抽禮物！」

請繼續往下閱讀...

夏和熙形容主持台北跨年是「圓夢」，唯一擔心低溫考驗。（中視提供）

同為主持人之一的黃豪平，接下邀約後第一時間就與女友分享喜悅：「這是我一直想站上的舞台，希望今年她能陪我一起。」面對與Sandy、夏和熙、圓圓合作，他並不擔心默契，反而笑說正在努力瘦身以撐住氣勢，「Sandy氣場超強、夏和熙身材又好、圓圓很辣，我也要維持好體態才不會被比下去。」

黃豪平接到主持邀約秒向女友報喜，喊話希望另一半陪他跨年。（中視提供）

夏和熙則形容獲邀主持是圓夢時刻，去年他與黃豪平、圓圓已有跨年合作經驗，這次四人同台信心滿滿，唯一掛心的是低溫考驗：「我真的很怕冷，所以主持前一定會先做好養身準備。」

而跨年主持已「連10多年不缺席」的圓圓，今年挑戰全臺最大場臺北跨年，已開始密集做功課備戰。她對卡司毫不保留稱讚：「每一位都看過舞台魅力，陣容100分！」並邀請民眾一起在市民廣場倒數迎新。

圓圓跨年主持資歷超過10年，今年挑戰台北最大場信心滿滿。（中視提供）

「臺北最High新年城─2026跨年晚會」將於12月31日晚上7點登場，全程中視、中天綜合台播出，主持群與眾星陪大家迎接2026到來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法