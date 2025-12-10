自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

葛萊美提名歌手驚傳遭刺殺身亡！行兇者竟是31歲兒

〔記者許世穎／綜合報導〕獲葛萊美提名的跨界歌手朱比利恩特賽克斯（Jubilant Sykes）8日晚間在加州聖塔莫尼卡住所遇刺身亡，享壽71歲。警方表示，涉嫌行凶者正是他的31歲兒子米卡賽克斯，目前已被拘捕。

警方指出，當晚約9時20分接獲住家內報案，指稱「正發生襲擊事件」，警員抵達後在報案人指引下進入屋內，發現一名成年男子倒臥地上、傷勢明顯。聖塔莫尼卡警方表示，該名男子即為朱比利恩特賽克斯，救護人員到場後確認他已當場身亡。

朱比利恩特賽克斯。（翻攝自IG）朱比利恩特賽克斯。（翻攝自IG）

嫌犯米卡當時就在住處內，被警方平和逮捕，現依涉嫌謀殺遭到拘押。警方透露，現場亦查獲疑似凶器的刀械，案件已送交洛杉磯郡地方檢察官辦公室評估後續偵辦。

朱比利恩特出生於洛杉磯，自幼便展現音樂天賦，早年以童聲演唱，後來在加州州立大學富勒頓分校接觸古典聲樂，開啟他的音樂生涯。他曾登上大都會歌劇院、柏林德意志歌劇院、卡內基音樂廳、甘迺迪中心、倫敦巴比肯中心、阿波羅劇院、好萊塢露天劇場與紐奧良爵士音樂節等國際舞台。

他以在2009年錄製李奧納德伯恩斯坦作品《Mass》中的「祭司」角色聲名大噪，並因此獲得葛萊美提名。生前受訪時談及莫札特《費加洛的婚禮》演繹方式，他曾表示，自己偏好更內斂、帶著陰鬱的詮釋，而非過度張揚的表演。除音樂外，他也曾參與電影演出，包括《Freedom》、《深入絕地》等作品。

在 Instagram 查看這則貼文

Jubilant Sykes（@jubilantsykes）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中