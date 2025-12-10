自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

陳珮騏遭記恨！選手節目公開抱怨 高EQ回擊

〔記者林欣穎／台北報導〕浩子、「Sandy」吳姍儒主持，許效舜和黃豪平擔任評審的《Talk Talk秀台語》，節目冠軍賽進入倒數，戰況越趨激烈，火藥味十足！本週五邀請「臺灣刺查某」陳珮騏擔任飛行評審，她溫柔、面帶笑容的模樣，不僅沒有讓參賽者卸下心房，反而緊張到發抖，甚至有選手直接出言抱怨。

Sandy（左起）、許效舜、陳珮騏、黃豪平、浩子本週聯手帶來精彩的表演。（公視台語台提供）Sandy（左起）、許效舜、陳珮騏、黃豪平、浩子本週聯手帶來精彩的表演。（公視台語台提供）

陳珮騏再次擔任評審，竟被其中一位參賽者「記仇」的認出，直言上一次也是陳珮騏沒有給他分數，陳珮騏對此笑說：「沒關係，記仇我的不只你一個人，我也是習慣了！沒在怕的！」展現高EQ。

資深媒體人呂文婉10多年前結束12年婚姻，恢復單身。她在《練喙花》時委屈說道，自己的高顴骨在20多年前就被命理師評判會剋夫，「結果我一直等，也沒有剋死他啊」，更笑說經過20年，她的高顴骨又被命理師說是貴夫人的面相；至於網路上酸民批評她長相、說她注射醫美到像麵包超人等，她更是無奈。

呂文婉高顴骨被說是「貴夫人相」，卻遭酸民批評像「麵包超人」。（公視台語台提供）呂文婉高顴骨被說是「貴夫人相」，卻遭酸民批評像「麵包超人」。（公視台語台提供）

結婚3年的男星余思達，前兩次抱怨老婆牟韻潔不會煮飯、台語不輪轉鬧出許多笑話。他在最終賽時再次提及老婆，不滿她曾對好友爆粗口，「我朋友前陣子從美國回來，送我們衣服，我老婆很高興的跑去試穿，結果竟然對我朋友說『這三小』，我們全部人聽到都嚇一跳」，其實他老婆是想表達衣服太小件「SIZE太小」，只是情急之下將英文、台語混在一起說，鬧出笑話。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中