自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

謝宜君知道嗎！美魔女談詩玲顫抖緊摟陳隨意畫面曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕美魔女談詩玲推出新歌《神鵰俠侶》，力邀師兄陳隨意合唱，兩人拍攝MV要演談情說愛，只要看到對方就笑場NG，一直都無法入戲，她笑說：「其中一場我主動從陳隨意背後熊抱的戲，剛開始很不好意思的有距離熊抱，讓導演傻眼斥責不入戲，要求我整個人貼上去的攬牢牢緊貼，最後我只好咬著牙豁出去。」就擔心老公還有陳隨意的老婆謝宜君會吃醋。

談詩玲摟抱陳隨意不斷NG還挨罵。（豪記提供）談詩玲摟抱陳隨意不斷NG還挨罵。（豪記提供）

談詩玲表示，加入豪記唱片10年，終於在第10張專輯與陳隨意合作，「我們倆都屬於中低音，對唱有著衝突感與困難度，新歌我的強勢感，對上暖男陳隨意，兩個不同元素，卻有搭的驚喜，為我們倆歌唱合作的第一次擦出火花！」

談詩玲攜手陳隨意合唱新歌。（豪記提供）談詩玲攜手陳隨意合唱新歌。（豪記提供）

有趣的是，談詩玲與陳隨意配合MV劇情要上演AI版的《神鵰俠侶》，還有不少親密戲碼，陳隨意驚呼：「我也不敢造次，談詩玲緊張到手發抖，顫抖的手撫摸我的嘴與眼睛，像拍驚悚片，我都被嚇到心跳加速，想立即逃脫，搞得我比她還緊張啦。」沒想到談詩玲拍完後跟老公報備，老公還嫌她大驚小怪。

談詩玲很滿意自己的古裝扮相。（豪記提供）談詩玲很滿意自己的古裝扮相。（豪記提供）

陳隨意以AI變身楊過。（豪記提供）陳隨意以AI變身楊過。（豪記提供）

談詩玲透過AI動畫扮成俠女，開心表示造型很滿意，「我就是現實生活中的俠女，有次我準備出門，看到鄰居正在打養的小狗，無懼當時對方手持長棍，我大聲斥責阻止，我們就這樣的對峙到他放下棍子，我還警告說日後再這樣，我就要打電話給動保處！」非常霸氣。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中