自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

金宣虎Netflix新劇來了！《愛情怎麼翻譯？》攜手高允貞揭浪漫序幕

〔記者廖俐惠／台北報導〕Netflix今天（10）宣布韓國浪漫喜劇影集《愛情怎麼翻譯？》定檔於1月16日上線，該劇由金宣虎搭配高允貞演出，為2026揭開悸動人心的浪漫序幕。

《愛情怎麼翻譯？》故事描述具備能翻譯多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎 飾）與世界級頂流明星車茂熙（高允貞 飾）之間既混亂又甜蜜的戀愛旅程。金宣虎溫暖的笑容與演技為角色帶來魅力與溫度。與他對戲的高允貞則憑《Sweet Home》、《還魂》、《機智住院醫生生活》在全球人氣攀升。兩人的默契令人眼前一亮，為新年帶來令人心醉的浪漫氣息。

金宣虎、高允貞《愛情怎麼翻譯？》前導海報。（Netflix提供）金宣虎、高允貞《愛情怎麼翻譯？》前導海報。（Netflix提供）

該劇由《還魂》、《德魯納酒店》、《主君的太陽》等名作的創作組合——洪貞恩、洪美蘭（洪氏姊妹）執筆，並由以《紅丹心》聞名、擅長細膩敘事與優雅影像風格的導演柳英恩執導。影集橫跨日本、加拿大、義大利等多個迷人地點取景，呈現一段跨越國界、視覺與情感兼具的浪漫旅程。

最新釋出的前導海報中，浩鎮與茂熙背對背站立，並以耳機象徵著兩人之間的連結。畫面以多種語言的手寫字體寫下略為模糊的「Love」一字，暗示著這段戀情在翻譯錯置的瞬間與彼此理解的細膩過程中逐漸萌芽。《愛情怎麼翻譯？》將於1月16日於Netflix上線。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中