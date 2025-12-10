自由電子報
娛樂 最新消息

女團「F40」全體離過婚 她被判刑入獄4年原因曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕F4復出掀話題，「財富女神」王宥忻親自操刀打造的熟齡女團 「F40」也宣布成軍，成員還有關關、Cony、艾軒等熟女，成團條件也超狂：「必須年過40歲，而且離過婚」，堪稱是全台最有故事、最有歷練的一組全新女團。王宥忻笑說，之所以訂下這樣的門檻，是因為現在這四位成員，都是在婚姻裡才真正看清自己、重新認識自己的人生。

F40這個團員也不只是年齡，更代表Flower（像花一樣再次綻放）、Freed（終於自由）、Fearless（無懼未來）。她們想用行動告訴所有人：「不管幾歲，只要還願意走上舞台，勇敢發光，就能成為自己人生裡最閃亮的主角。」成員甚至自封是「少女時代之後的『少婦時代』」，未來還計畫持續招募更多高顏值、有故事的熟齡女子加入，一起把「離婚姊姊」變成一股新勢力。

由王宥忻（左二）領軍的女子團體F40正式成軍。（《女神愛啪啪》提供）由王宥忻（左二）領軍的女子團體F40正式成軍。（《女神愛啪啪》提供）

身為「F40」的發起人兼製作人，王宥忻可說是「團長＋老闆」雙重身分上陣。她坦言目前所有組團花費都由她一人承擔，「因為她們都是我旗下藝人啊，我當然要把她們推出去。」她更爆料，這團不只是要好看、要會跳，最重要的是「每一個人一開口，故事都精彩到可以拍成戲劇。」

4位成員當中，Cony的人生堪稱最像連續劇，過去因為合夥人落跑，獨自扛下所有債務，最後因票據問題被判刑，足足在監獄裡待了4年。別人以為這樣的人生會被打趴，她反而在獄中開啟另一種修煉模式，包括寫書、考證照，甚至在裡面教大家講英文，把牢房變成教室。而Cony出獄後第3天就被離婚，徹底跟過去的人生分手。她在人生最灰暗的時刻遇上王宥忻，重新學習理財與累積實力，一步一步爬回舞台，最後還遇見現任老公，她笑說現在每天都很開心在享受第二春，幸福滿滿。

Cony因爲合夥人落跑，最後因票據問題被判刑，在監獄裡待了4年。（《女神愛啪啪》提供）Cony因爲合夥人落跑，最後因票據問題被判刑，在監獄裡待了4年。（《女神愛啪啪》提供）

王宥忻認真說：「很多人一聽到離婚、負債、入獄、被背叛，第一反應就是『完了』，但我們四個就是活生生的例子：人生不會因為一個挫折就被宣判終身監禁。」她強調，F40 想告訴所有正在痛裡面打轉的人：「離婚不是失敗，而是你跟自己重新牽手的開始。40歲不是句點，是你人生的第二次出道。」

