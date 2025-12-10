自由電子報
娛樂 電視

美女主播宣布喜訊！6年戀情開花結果 婚禮日期曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天美女主播林佩潔傳甜蜜喜訊，與交往6年的男友將於12月13日完成登記、舉辦婚禮，新人生正式起跑。她透露這個日子是請老師挑過的良辰吉時，同時又好記，「跟先生生日只差一個月，他每年生日就會記得隔一個月是結婚紀念日，我就安全了！」笑言貼心設計背後其實也有小小提醒作用。

中天美女主播林佩潔傳喜訊，情定交往6年男友。（中天電視提供）中天美女主播林佩潔傳喜訊，情定交往6年男友。（中天電視提供）

談到求婚過程，她形容完全符合兩人樸實平淡的相處日常。原本男友打算赴日旅遊時製造浪漫驚喜，但怕被提前拆穿，最後選在出發前一天、她正在卸妝的時候，拿著手機認真告白求婚，「不是我想像中那麼浪漫，但很像我們，真誠、直接又可愛。」雖然猝不及防，卻成為難忘的回憶。

拍婚紗則讓林佩潔叫苦又叫甜，被攝影師要求「身體拗來拗去」讓I人靈魂瞬間崩潰，面對鏡頭深情對望更數度憋笑失敗。她透露印象最深是在烈日草地取景，揮汗、忍蚊蟲，臉上還要保持幸福神采，「比拍形象照、桌曆還累！」但成品曝光後一切值得，夫妻倆都大讚攝影團隊功力。

林佩潔傳喜訊，與穩交多年男友修成正果，年底升格人妻。（中天電視提供）林佩潔傳喜訊，與穩交多年男友修成正果，年底升格人妻。（中天電視提供）

林佩潔將於2025年底升格人妻，坦言對婚姻充滿憧憬，也準備迎接家庭生活挑戰，生子計畫也提前討論，她笑說想要女兒，但家中愛貓是女生已深受男友偏愛，「如果再生女兒我可能要排隊了！」婚訊公開後粉絲數還瞬間掉了好幾百，讓她哭笑不得：「大家別走啊！」

林佩潔甜曝婚期，希望與另一半成為彼此的神隊友。（中天電視提供）林佩潔甜曝婚期，希望與另一半成為彼此的神隊友。（中天電視提供）

今年她也入鏡中天2026主播桌曆，選擇最常穿的大地、米色等自然色系，呈現親民樣貌。收到照片當下立刻傳給另一半徵求意見，對方求生欲滿滿回覆：「很好看了，還要修什麼？」讓她又被逗笑。林佩潔自認容易選擇障礙，連挑婚紗都糾結到不行，幸好另一半陪看四小時換裝秀仍耐心給建議，「他是我最穩的後盾。」

林佩潔中天2026主播桌曆照曝光。（中天電視提供）林佩潔中天2026主播桌曆照曝光。（中天電視提供）

迎向人生下一章，她也對中天2026年度標語「You are the power」深有感觸，「每個人都是重要螺絲，別小看自己。」新年願望盼與老公成為彼此的神隊友、播報主持更流暢，YouTube節目《潔出職人開箱》獲更多觀眾喜愛，幸福與事業同步前進。

