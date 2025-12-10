自由電子報
《影后》林廷憶昔告白經紀人「只想愛她一輩子」 被目擊摟腰曖昧情

〔記者蕭方綺／台北報導〕因在Netflix《影后》飾演「史艾瑪」爆紅的林廷憶，近來被拍到和經紀人互動過於親暱，加上生活中疑似出現另一位同居人，掀起外界對她感情狀態的好奇。然而對於傳出有同居人、與經紀人互動曖昧等傳聞，林廷憶經紀人今僅簡單回應：「感謝關心，目前專注於工作安排，其他部分不便回應，謝謝理解。」

林廷憶感情狀況撲朔迷離。（翻攝自IG）林廷憶感情狀況撲朔迷離。（翻攝自IG）

林廷憶先前接受本報專訪時，曾把經紀人阿Jhu形容成她人生中的「胖姐」，甚至多次在記者面前甜言蜜語示愛，讓阿Jhu忍不住狂翻白眼。

她當時大方表白：「阿Jhu就是我的胖姐，是她先看到我的，我只想愛她一輩子！」林廷憶還解釋，自己因為社恐、難以信任他人，能遇到氣味相投的人不容易，「我認定就是她了。」她也笑說，巨蟹座的阿Jhu太溫暖，讓她從此對巨蟹男巨蟹女都抱有天然好感。如今被拍到摟腰、靠肩的親密動作，也讓外界覺得並不意外。

林廷憶（左）10月參與金鐘穿著高跟鞋，經紀人扶著她前行。（翻攝自IG）林廷憶（左）10月參與金鐘穿著高跟鞋，經紀人扶著她前行。（翻攝自IG）

而她之前在金鐘典禮後，PO出一張阿Jhu牽著她的手進會場的照片，當時提到自己在為了買人生第一雙高跟鞋，阿Jhu在日本認真幫她挑，讓店員看了很羨慕，她打趣說：「可能鞠躬盡瘁的經紀人或貼心男友看上去沒什麼分別，但卡掏出來是我自己的，阿啾沒有要『胖姐沒送過你什麼好東西』。」正當她感覺得到店員在心裡八卦時，林廷憶立刻打斷，她稱：「對不起沒有羅曼史，她只是一個很有趣很溫柔的經紀人。巨蟹萬歲。」似乎預言到今日這段關係被做文章，提前回應。

