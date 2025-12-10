自由電子報
娛樂 最新消息

新北巨星耶誕演唱會12/13登場 歌迷提前佔位被勸離

新北市民廣場昨晚有歌迷在現場搭帳篷佔位，工作人員與員警勸導勸離。（新北市觀旅局提供）新北市民廣場昨晚有歌迷在現場搭帳篷佔位，工作人員與員警勸導勸離。（新北市觀旅局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」將於13日、14日登場，廠商正著手進行舞台搭設，但週日晚上就有歌迷排隊佔位，有人憑水瓶、板凳等物品，還在現場搭起帳棚，甚至有歌迷跑到市府辦公室詢問「舞台何時搭建好？」新北市觀光旅遊局表示，為保障歌迷安全及公平性考量，演唱會活動前禁止歌迷排隊佔位，現場以牌面告示、銀幕投影、廣播方式勸導，呼籲歌迷演唱會當天再來支持表演者。

新北市民廣場昨晚有歌迷在現場搭地墊、擺私人物品佔位，工作人員與員警勸離，大銀幕也播勸導字幕。（新北市觀旅局提供）新北市民廣場昨晚有歌迷在現場搭地墊、擺私人物品佔位，工作人員與員警勸離，大銀幕也播勸導字幕。（新北市觀旅局提供）

12月7日週日的德國耶誕市集活動晚間10點一結束，就有歌迷在市民廣場準備排隊佔位，廠商8日進場準備搭建演唱會舞台，新北市觀旅局當天便以牌面、大螢幕字幕、廣播方式，持續向排隊歌迷宣導「禁止夜排、請勿佔位」勸離現場，若用私人物品佔位，會統一集中至大會服務台。

新北市觀旅局在新北市民廣場的活動會場周邊以牌面告示禁止夜排佔位。（新北市觀旅局提供）新北市觀旅局在新北市民廣場的活動會場周邊以牌面告示禁止夜排佔位。（新北市觀旅局提供）

瘋狂歌迷直奔市府追問舞台何時搭好

大銀幕播放禁止夜排佔位等勸導字幕。（新北市觀旅局提供）大銀幕播放禁止夜排佔位等勸導字幕。（新北市觀旅局提供）

觀旅局人員說，昨晚還有歌迷直接跑到市府辦公室問：「演唱會舞台什麼時候搭好？何時能排隊？」經過說明，歌迷們都能配合接受在安全考量下，等舞台搭建好，互動正面。

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」12/13演出卡司。（新北市觀旅局提供）新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」12/13演出卡司。（新北市觀旅局提供）

觀旅局強調「舞台搭建過程中，須以安全為最終考量」，為保障歌迷們安全性及公平性考量，演唱會活動前禁止歌迷排隊佔位，每天也會偕同警察不定時執行清場作業，清場過程皆會全程錄影，勸導民眾離場。

觀旅局提醒，近日天氣氣溫變化不穩定，顧及民眾健康安全、活動公平性，以及環境清潔等面向，呼籲民眾13日、14日活動當天，再來會場支持表演者，切勿提前排隊佔位。

今年新北歡樂耶誕城自11月14日登場，一路開城至12月28日，「巨星耶誕演唱會」於13日、14日晚間6點至10點熱力開唱，重點卡司13日有麋先生、韋禮安等，14日有告五人、動力火車等。

