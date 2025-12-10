自由電子報
娛樂

女籃界峮峮球星男友爆偷情 小三母親是前主播吳中純

翻開吳中純（右）臉書，有不少和老公梅聖旻（中）和獨生女梅嬿翎（左）同框合影。（翻攝自吳中純臉書）翻開吳中純（右）臉書，有不少和老公梅聖旻（中）和獨生女梅嬿翎（左）同框合影。（翻攝自吳中純臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電視新聞圈主播夫妻檔梅聖旻、吳中純的獨生女梅嬿翎，現職民眾黨社會發展部中央專員，今（10）日爆出介入女籃國手陳芷英與球星男友林劭安感情，梅嬿翎被指利用陳芷英出國比賽期間和林劭安偷情，她因反罷免出差，林劭安更是愛相隨。

女籃國手陳芷英。（翻攝自陳芷英IG）女籃國手陳芷英。（翻攝自陳芷英IG）

《鏡週刊》報導，今年9月初被封為「女籃界峮峮」、「微笑女孩」的籃球國手陳芷英無預警宣布退役，但在宣布退役前不久，她正牌男友、也是籃球選手林劭安被知情人士出面爆料，指他腳踏兩條船偷吃梅嬿翎。

球星林劭安。（翻攝國立體大籃球隊官網）球星林劭安。（翻攝國立體大籃球隊官網）

爆料者自稱梅嬿翎閨密，控她今年6月與林劭安發展曖昧情，林男常跟陳芷英報備後就出門與梅嬿翎私會；為了證明爆料的真實性，這名閨密還提供多張梅嬿翎和林劭安對話截圖，內容十分露骨。

女兒梅嬿翎（左）遺傳吳中純纖細好身材。（翻攝自吳中純臉書）女兒梅嬿翎（左）遺傳吳中純纖細好身材。（翻攝自吳中純臉書）

梅嬿翎畢業後進入民眾黨工作，因年輕活潑、外型亮麗，黨內許多活動都由她當主持人，包括「反罷免」「號召小草」都可見到她的身影。

