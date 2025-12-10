自由電子報
娛樂 最新消息

名媛李珍妮白忙一場 被爆赴韓整形變男生

名媛李珍妮。（資料照）名媛李珍妮。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「帝寶名媛」李珍妮是台北市知名豪宅「帝寶社區」第15屆管委會資訊通訊委員，4月疑因社區事務與時任戴姓主任委員不合，涉嫌在2022年11月、12月間2度LINE群組指戴姓主委「說謊精」、「說謊女」，還在會議跟住戶說：「身為住戶，我不願意我繳的管理會的錢、管理費去支付給她的特助、給她的家人、跟給她的什麼友人...這個根本就是假公濟私。」台北地檢署當時依公然侮辱及加重誹謗罪嫌起訴，今（10）日李珍妮再度成為話題焦點。  

《鏡週刊》報導，李珍妮（已改名李洢鏵）和富商吳春台育有1女，被爆近期帶女兒飛南韓整形，因她認為女兒長得越來越像爸爸，但因工程大暫時放棄這念頭，改在自己臉上修整，沒想到回國後抱怨鼻子整壞，且整得像個男生，怒斥白忙一場。

李珍妮在名媛圈聲名響亮，與多位企業大老闆傳出交情匪淺，最戲劇性就是女兒生父鬧雙胞事件。報導指出，李珍妮原本宣稱女兒生父是聯電榮譽董事長宣明智，驗DNA後才確認生父是開發金前執行副總吳春台，最後讓女兒認祖歸宗。

儘管女兒後來姓吳，但李珍妮不滿吳春台對母女倆不聞不問，曾親上火線討公道，一直到現在，李珍妮每每躍上新聞，永遠都是焦點話題人物。

