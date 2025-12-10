自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AAA冷知識！林俊傑只小「哈洗大叔」1歲 神曲竟跟CORTIS的他同年

〔記者傅茗渝／台北報導〕「JJ」林俊傑以唯一華語歌手身分登上 2025 Asia Artist Awards（AAA），在高雄世運主場館帶來多首經典歌曲，現場合唱聲不斷，人氣完全不輸韓團。更意外的是，他最後還抱走Best Artist最佳藝人獎，從原本的演出嘉賓一路殺出，直接成為當晚最大亮點之一。

林俊傑登上2025 AAA，從表演嘉賓意外抱回Best Artist獎。（翻攝自IG）林俊傑登上2025 AAA，從表演嘉賓意外抱回Best Artist獎。（翻攝自IG）

頒獎畫面曝光後，不少粉絲看見JJ聽到名字瞬間愣住，他上台領獎時還笑說：「原本只是受邀來唱歌，沒想到還有我的份。」典禮當晚，他演唱包括《背對背擁抱》、《修煉愛情》等經典代表作，許多韓星也跟著節奏點頭、拍手。典禮落幕後，粉絲也延伸挖出不少與JJ相關的「AAA冷知識」，意外掀起討論。

林俊傑（左）與WOODZ合唱《背對背擁抱》。（翻攝自IG）林俊傑（左）與WOODZ合唱《背對背擁抱》。（翻攝自IG）

林俊傑當晚和WOODZ合唱《背對背擁抱》，這首歌發表於2009年，收錄於林俊傑專輯《100天》，是他聲帶受損時期的療傷創作；而同場參與的人氣男團CORTIS成員嚴成玹，也是2009年出生，是HYBE旗下BIGHIT MUSIC所屬新人團，才剛於2025年出道。一首陪過無數歌迷青春的歌曲，遇上同年出生的新人，被網友玩梗成世代對照趣聞。

林俊傑（左）《背對背擁抱》推出時，CORTIS嚴成玹才剛出生。（翻攝自IG）林俊傑（左）《背對背擁抱》推出時，CORTIS嚴成玹才剛出生。（翻攝自IG）

「哈洗大叔」崔代勳只大林俊傑1歲。（翻攝自X）「哈洗大叔」崔代勳只大林俊傑1歲。（翻攝自X）

而崔代勳因《苦盡柑來遇見你》中喊出「哈洗」爆紅、勇奪百想最佳男配角，形象親民又大叔感十足，人氣翻漲。不過看似大前輩的他，其實只比44歲林俊傑大1歲，讓粉絲驚喊「完全沒看出來」、「以為大十歲欸」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中