AAA冷知識！林俊傑只小「哈洗大叔」1歲 神曲竟跟CORTIS的他同年

〔記者傅茗渝／台北報導〕「JJ」林俊傑以唯一華語歌手身分登上 2025 Asia Artist Awards（AAA），在高雄世運主場館帶來多首經典歌曲，現場合唱聲不斷，人氣完全不輸韓團。更意外的是，他最後還抱走Best Artist最佳藝人獎，從原本的演出嘉賓一路殺出，直接成為當晚最大亮點之一。

林俊傑登上2025 AAA，從表演嘉賓意外抱回Best Artist獎。（翻攝自IG）

頒獎畫面曝光後，不少粉絲看見JJ聽到名字瞬間愣住，他上台領獎時還笑說：「原本只是受邀來唱歌，沒想到還有我的份。」典禮當晚，他演唱包括《背對背擁抱》、《修煉愛情》等經典代表作，許多韓星也跟著節奏點頭、拍手。典禮落幕後，粉絲也延伸挖出不少與JJ相關的「AAA冷知識」，意外掀起討論。

林俊傑（左）與WOODZ合唱《背對背擁抱》。（翻攝自IG）

林俊傑當晚和WOODZ合唱《背對背擁抱》，這首歌發表於2009年，收錄於林俊傑專輯《100天》，是他聲帶受損時期的療傷創作；而同場參與的人氣男團CORTIS成員嚴成玹，也是2009年出生，是HYBE旗下BIGHIT MUSIC所屬新人團，才剛於2025年出道。一首陪過無數歌迷青春的歌曲，遇上同年出生的新人，被網友玩梗成世代對照趣聞。

林俊傑（左）《背對背擁抱》推出時，CORTIS嚴成玹才剛出生。（翻攝自IG）

「哈洗大叔」崔代勳只大林俊傑1歲。（翻攝自X）

而崔代勳因《苦盡柑來遇見你》中喊出「哈洗」爆紅、勇奪百想最佳男配角，形象親民又大叔感十足，人氣翻漲。不過看似大前輩的他，其實只比44歲林俊傑大1歲，讓粉絲驚喊「完全沒看出來」、「以為大十歲欸」。

