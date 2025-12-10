自由電子報
娛樂 電影

8項金球獎提名成大黑馬！《情感的價值》尤沃金提爾巴黎接喜訊

〔記者許世穎／綜合報導〕第83屆金球獎前天公布入圍名單，挪威電影《情感的價值》不僅入圍最佳外語片，更強勢挺進劇情類最佳影片、導演、劇本、女主角、男配角與兩席女配角，共8項大獎，成為本屆最大黑馬。

電影聚焦一名曾忽略家庭的導演，試圖重新修補與兩個女兒關係的故事，細膩描繪親情裂痕，主要演員包括蕾娜特萊茵斯薇、史戴倫史柯斯嘉、艾兒芬妮、英嘉伊布思朵特李拉歐斯全數入圍，也讓《情感的價值》一躍成為奧斯卡獎季的熱門話題。

《情感的價值》入圍金球獎8項大獎，史戴倫史柯斯嘉（左）和艾兒芬妮入圍男女配角。（海鵬提供）《情感的價值》入圍金球獎8項大獎，史戴倫史柯斯嘉（左）和艾兒芬妮入圍男女配角。（海鵬提供）

導演尤沃金提爾獲知喜訊時，正與史柯斯嘉在巴黎出席特映會，現場包括伊莎貝雨蓓等影壇重量級嘉賓到場支持。提爾笑稱，才剛踏進飯店房門，就收到編劇夥伴艾斯基佛格的訊息：「兄弟，提名開始了！」兩人一邊通話、一邊盯著直播，看著入圍名單不斷跳出，激動難掩。

《情感的價值》導演尤沃金提爾在巴黎接到入圍喜訊。（海鵬提供）《情感的價值》導演尤沃金提爾在巴黎接到入圍喜訊。（海鵬提供）

該片也自坎城勇奪評審團大獎後口碑持續延燒，提爾也再次強調自己堅持以35mm底片拍攝、讓本片成為「寫給電影的情書」，並感動表示：「大家的努力都被看見，真是太好了。」他也特別提到本片四位主演全數入圍，是他最驕傲的時刻：「看到演員獲得應得的掌聲，能讓他們更有力量繼續投入創作。」

第83屆金球獎將於2026年1月11日揭曉，《情感的價值》將於2026年1月23日在台上映。

