娛樂 最新消息

費玉清封麥6年低調助浪浪！捐百萬挺照護者 暖心親筆信曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小哥」費玉清暖心義舉再度被曝光！自2019年在小巨蛋告別歌壇後，已淡出演藝圈6年，但他從未停止關懷流浪動物，即使疫情期間公益團體捐助驟減，他仍默默支援「徐園長護生園」，近日再度捐出100萬善款。園方公開費玉清親筆信內容，字字深情感謝救援人員的付出，也坦言「這只是微薄心意」，盼能為5千多隻生命續命添力，溫暖行徑感動大批粉絲。

費玉清封麥6年仍低調行善。（資料照）費玉清封麥6年仍低調行善。（資料照）

2019年封麥後，70歲費玉清過著遠離鎂光燈的簡樸生活，但對浪浪的牽掛從未淡去，「徐園長護生園」園長徐文良昨（9日）透露，園區收到費玉清捐出的100萬元善款，並附上一封親筆信。信中，費玉清感謝園方多年來在第一線照顧流浪動物，「你們的努力承載著對這些孤苦生命的尊重與守護」，每一次救援都是改變生命的契機。他也表示，這筆捐款只是微薄心意，希望成為團隊繼續前行的力量。

徐文良感動表示，費玉清已連續多年在園區「快撐不住」的時候伸出援手，幫助照護大量流浪動物。他坦言，浪浪一直是弱勢族群，生存不易，而小哥每一次的捐助都像雪中送炭。園區目前照顧超過5千多個生命，需要龐大資源與人力，因此格外感謝費玉清多年如一日的支持。

費玉清也期盼透過自己的拋磚引玉，讓更多人關注流浪動物議題，加入支持行列，讓救援與照護得以延續。園區也向辛苦了一年的大眾喊話，希望大家一起勇敢前行，繼續為更多生命帶來希望。此消息曝光後，網友紛紛留言大讚「真正的善良從不張揚」、「小哥退休後更偉大」、「最美的不是歌聲，是人品」。

費玉清親筆信全文：

謝謝你們長期以來無怨無悔地在第一線照顧著流浪動物，任務充滿了艱辛與挑戰，你們的努力承載著對這些孤苦生命的尊重與守護，每一隻被救援、治癒及收留的生命，都是因為你們而有了溫飽，而改變了命運！

這份捐款只是我的微薄心意，希望能成為你們前進的助力，因為有你們的守護，流浪動物的未來才更有希望，謹此致上我最深的敬意。

