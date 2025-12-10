巨石強森震撼金球獎！《重擊人生》攜手艾蜜莉布朗 強勢問鼎演技大獎

〔記者許世穎／綜合報導〕第83屆金球獎日前公布入圍名單，由巨石強森與艾蜜莉布朗共同主演的電影《重擊人生》表現亮眼，兩人分別角逐「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」，不僅彰顯本片在國際影壇的強勢存在感，也再次印證兩位演員的精湛實力。

巨石強森在片中飾演UFC傳奇重量級冠軍馬克克爾，這是他演藝生涯首度問鼎金球獎。他飾演的克爾曾以耀眼戰績成為全球焦點，卻也因藥物成癮與心理創傷跌落人生谷底，如此複雜的人物弧光，讓強森有機會展現前所未見的演技厚度。

巨石強森（左）與艾蜜莉布朗憑《重擊人生》問鼎本屆金球獎「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」。（采昌提供）

長年以「商業大片王者」形象深入人心的巨石強森，跳脫以往動作巨星的既定印象，以細膩情感與強烈感染力交織出極具重量的角色刻畫，被外界視為生涯代表性演出之一。他卸下強悍外衣，將一位滿身傷痕、脆弱又掙扎的靈魂呈現得淋漓盡致，更以幾乎赤裸的真實感觸動觀眾，證明自己不只是票房保證，更具備深層表演能量的實力派演員。

巨石強森憑《重擊人生》首度入圍金球獎，演技大獲肯定。（采昌提供）

艾蜜莉布朗則以沉穩而深刻的演技，詮釋馬克克爾生命中最關鍵的伴侶道恩斯塔普勒斯，迎來個人第7次金球獎電影類演技提名。她在片中既是克爾的支柱，也被捲入他的生命風暴之中，透過細膩的肢體語言和層次分明的情緒表現，刻畫出愛與絕望的拉扯，展現伴侶面對壓力、失落與無力感時的真實心境，凸顯女性在情感與責任間的掙扎與力量。

第83屆金球獎將於2026年1月11日揭曉，《重擊人生》將於2026年1月23日在台上映。

