娛樂 電影

派拉蒙提出新收購案華納已讀不回！得知選擇Netflix超震驚

〔記者許世穎／綜合報導〕派拉蒙與華納兄弟探索（WBD）之間的併購戰在前天出現戲劇性轉折，正式祭出「惡意收購」行動的全面啟動，外媒今又報導，派拉蒙執行長大衛艾里森（David Ellison）先前整日試圖聯繫WBD執行長執行長大衛扎斯拉夫（David Zaslav），卻毫無回應，最終在隔日得知WBD竟已選擇與Netflix達成出售協議，令派拉蒙陣營震驚不已。

根據派拉蒙向監管單位提交的文件，艾里森於新提案送出後，立即致電並傳訊息給扎斯拉夫，表示最新方案已針對扎斯拉夫先前提出的所有疑慮給出具體回應，包括交易確定性、現金價值與成交速度等核心條件。不過艾里森直到當天下午4點仍未獲任何回覆，遂再度以簡訊強調提案的彈性與誠意，並重申對扎斯拉夫及WBD的尊敬，希望能在董事會討論前取得對話。

華納兄弟收購案繼續延燒。（路透）華納兄弟收購案繼續延燒。（路透）

艾里森在訊息中說道：「大衛，我知道你今天忙得不可開交，所以先傳個簡訊。請注意，當你下次與董事會開會時，我們希望呈上一份能解決你和我談過所有問題的方案。那些包括：1. 絕對的交易確定性；2. 充足的現金價值；3. 快速完成交易。另請注意，我們的提案中並未標示『最終且最佳』。儘管過去 24 小時有許多雜音，我對你和公司依然只有尊敬與欽佩。若能成為你的合作夥伴、擁有這些具標誌性的資產，將是我一生的榮幸。如果我們有合作的機會，你會發現我和父親就是那天共進晚餐的那兩個人——我們始終忠誠、信守承諾，也希望有機會證明這一點。致上最誠摯的敬意，大衛。」

消息指出，艾里森過去3個月積極爭取扎斯拉夫支持，不僅於比佛利山莊家中安排父親、甲骨文創辦人賴瑞艾里森（Larry Ellison）與扎斯拉夫共進晚餐，討論派拉蒙與華納兄弟的整併前景，甚至提出願讓扎斯拉夫在合併後的新公司中，擔任共同執行長與共同董事長。然而，WBD董事會最終仍未採納任何派拉蒙的提案。

就在派拉蒙等待回覆之際，WBD於12月5日突然宣布把華納兄弟影業與HBO Max出售給Netflix，正式與後者簽訂協議，徹底扭轉市場預期。目前好萊塢因這項史上最大串流媒體交易之一而陷入劇烈震盪，後續各方如何應對，將牽動美國娛樂產業的權力版圖重整。

