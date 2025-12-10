自由電子報
娛樂 音樂

曹雅雯遭女粉狂騷擾！扯父親病逝、威脅找母親 崩潰揭「最害怕一件事」

〔記者邱奕欽／台北報導〕金曲歌后曹雅雯深陷瘋狂粉絲糾纏陰影！她遭新加坡籍劉姓女歌迷長期騷擾，不只演出場場盯場、社群與通訊軟體狂轟訊息，甚至扯上她父親病逝，揚言要到老家找母親，上月底在高雄衛武營演出時，警方雖依保護令到場戒備，卻仍讓劉女坐在「第一排」位置，與她距離僅數公尺，令她震驚又恐懼。

最初，曹雅雯僅以為劉女是過度熱情的粉絲，選擇冷處理，未料劉女行為愈來愈激進，幾乎每場表演必定到場，還從臉書、IG、LINE一路追到公司信箱持續傳訊，她形容「封鎖後還會換地方亂」，無止盡的騷擾讓她壓力山大。保護令核發後雖有警方到場維護，但曹雅雯在衛武營唱到尾聲時，眼角餘光竟瞥見劉女就坐在靠近舞台區域，瞬間嚇得心頭一緊，擔心若對方意圖不軌，根本來不及反應。

曹雅雯無數次遭到星國女狂粉騷擾。（組合照，資料照、翻攝自Threads）曹雅雯無數次遭到星國女狂粉騷擾。（組合照，資料照、翻攝自Threads）

警方後續說明，當時2名值勤員警對保護令內容的「須距離100公尺以上」及「不得觀看、窺伺」沒有充分理解，因此僅在場戒護並未驅離劉女，已依規定給予申誡2次並加強教育。不料，12月初曹雅雯再赴高雄演出，劉女又出現，仁武警方詢問曹雅雯意願後，當場將劉女逮捕，檢方聲押獲准。

如今，曹雅雯坦言這起事件最讓她害怕的，其實不是自己而是家人，因劉女曾以父親病逝當話題施壓，還說要去老家找她的母親，「家裡只剩媽媽跟一隻貓」，因此讓她非常不安。曹雅雯表示，聽說劉女羈押後將被驅逐出境，希望此事就此告一段落，「各自安好」，也坦言原本有考慮訴諸新加坡法律，但仍希望不要走到那一步。

