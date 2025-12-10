自由電子報
娛樂 音樂

范瑋琪自稱河北人家鄉石家莊 挺過低潮驚吐：我沒有對不起誰

〔娛樂頻道／綜合報導〕范瑋琪近年都在中國發展，她接受中國媒體訪問，分享過去6年的低潮心境，包括爸爸、媽媽、奶奶、叔叔及摯友大S接連離世，還有網上各種流言攻擊，無奈說：「一開始我真的搥胸頓地，我們那麼平凡、正常善良的人，為什麼會被誤會成好像魔鬼一樣，我跟神禱告，給我力量勇氣、一些能量，讓我覺得我在做的事是對的，我沒有對不起誰。」

范瑋琪受訪分享低潮的心境。（翻攝自IG）范瑋琪受訪分享低潮的心境。（翻攝自IG）

范瑋琪已經不想多做解釋，「解釋越多、怎麼樣解釋，還是會有人扭曲妳的想法，我選擇完全不回應，我的回應就是在我的歌裡」，她不會多看自己的負面新聞，反而喜歡追劇跟看水晶，這一路也很感謝老公黑人及雙胞胎兒子的陪伴，對她來說相當重要。

范瑋琪在訪談中也提到自己是河北人，家鄉在石家莊，「我想要有一天回去吃道地的菜，好好地開一場演唱會，那我就了了一樁心願，我是河北人，希望這個認同感，要持續在大家心裡認同，我自己也要做認同，可以身為中華兒女，唱歌給大家聽，是非常幸福的一件事。」范瑋琪表示曾聽父親說過，祖籍是河北省深澤縣，「我現在特別想回石家莊唱，我6、7歲從美國回台中，住在空軍的眷村裡，小時候可以吃到姥姥、太姥姥煮的河北的菜，我很愛吃麵食。」

