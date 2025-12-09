阿信也搶不到蔡依林大巨蛋門票 爆料周董深夜寫歌秘辛

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Jolin」蔡依林今推出新歌《Fish Love》MV，遠赴杜拜拍攝，引起許多討論，接下來歌迷最期待的就是她年底首度登上大巨蛋開唱。不過Jolin演唱會可是一票難求，前兩天阿信在直播時談到，他也搶不到Jolin的門票，由於年底五月天也要在台中開唱，他先預祝Jolin大巨蛋演出成功。

阿信12月演出場次相當密集。（翻攝自IG）

這個12月阿信好忙，除了五月天的廣州、台中「回到那一天」巡演，共計9天，另外12月19日起他也會和言承旭、吳建豪、周渝民一起在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，因此整個12月阿信有13天都在辦演唱會，另外他也是恆星之城演唱會的音樂總監，追求完美的他一定會全力以赴，讓演唱會做出口碑，門票將在明（10日）下午3點開賣。

除了演唱會，阿信也與「F3」還有周杰倫一起合唱新歌《恆星不忘Forever Forever》，他作詞、周董作曲，阿信透露，當時周董在澳洲，看到阿信給的詞之後，深夜創作，因為怕吵到人，錄製demo時好幾個地方只能先用假音唱，特別提醒阿信到時候那些地方要用原本的聲音演唱，而聽到周董的demo後，阿信覺得太棒了，因此又重新修改自己寫的詞，以求讓詞曲搭在一起更完美。

