自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿信也搶不到蔡依林大巨蛋門票 爆料周董深夜寫歌秘辛

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Jolin」蔡依林今推出新歌《Fish Love》MV，遠赴杜拜拍攝，引起許多討論，接下來歌迷最期待的就是她年底首度登上大巨蛋開唱。不過Jolin演唱會可是一票難求，前兩天阿信在直播時談到，他也搶不到Jolin的門票，由於年底五月天也要在台中開唱，他先預祝Jolin大巨蛋演出成功。

阿信12月演出場次相當密集。（翻攝自IG）阿信12月演出場次相當密集。（翻攝自IG）

這個12月阿信好忙，除了五月天的廣州、台中「回到那一天」巡演，共計9天，另外12月19日起他也會和言承旭、吳建豪、周渝民一起在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，因此整個12月阿信有13天都在辦演唱會，另外他也是恆星之城演唱會的音樂總監，追求完美的他一定會全力以赴，讓演唱會做出口碑，門票將在明（10日）下午3點開賣。

除了演唱會，阿信也與「F3」還有周杰倫一起合唱新歌《恆星不忘Forever Forever》，他作詞、周董作曲，阿信透露，當時周董在澳洲，看到阿信給的詞之後，深夜創作，因為怕吵到人，錄製demo時好幾個地方只能先用假音唱，特別提醒阿信到時候那些地方要用原本的聲音演唱，而聽到周董的demo後，阿信覺得太棒了，因此又重新修改自己寫的詞，以求讓詞曲搭在一起更完美。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中