自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郭子乾遭金曲歌后「伸手入褲抓鳥」 温昇豪嗆：怕摸不到東西

左起阿喜、郭子乾、艾怡良。（記者潘少棠攝）左起阿喜、郭子乾、艾怡良。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕温昇豪、張榕容和安心亞等人主演的《整形過後》今舉行首映會，單元主角也出席力挺。金曲歌后艾怡良戲裡飾演酒店媽媽桑，第一天拍戲就尺度大開，要解開郭子乾的褲頭，並把手伸進去「探索」下體，她今受訪時哀嚎：「拍攝前一天真的緊張到睡不著。」温昇豪一聽，立刻開黃腔虧：「是怕摸不到東西嗎？」郭子乾自豪反擊：「是怕觸礁吧！」

艾怡良平常個性大剌剌，但拍親密戲還是會害羞。艾怡良平常個性大剌剌，但拍親密戲還是會害羞。

艾怡良則提到雖然平常個性大剌剌，拍親密戲還是會害羞，「郭哥人很親切，拍攝前還跟我討論怎麼拍比較舒服，拍攝之前一直演練，才讓這場戲順利完成。」郭子乾則笑說被摸根本不用練，「難得被金曲歌后摸！」導演則開玩笑爆料郭哥在拍攝時候有暗示要再拍一次。

阿喜在劇中飾演一位白天洗大體、晚上酒店上班的單親媽媽。阿喜在劇中飾演一位白天洗大體、晚上酒店上班的單親媽媽。

阿喜飾演一位白天洗大體、晚上酒店上班的單親媽媽，事前也特地請益殯葬業者，「那種在現場情況再怎麼艱難，也得理性執行工作的精神，讓我非常佩服。」她在劇中還被導演要求邊洗大體、邊唱艾怡良的歌，「想到洗到自己認識的人，真的差點哭出來，後來是硬把眼淚吞下去。」艾怡良則大讚阿喜唱超好，當下聽到阿喜唱歌「真的滿想哭」。

金鐘影后劉瑞琪（右）與曹蘭共演忘年百合戀。金鐘影后劉瑞琪（右）與曹蘭共演忘年百合戀。

金鐘影后劉瑞琪與曹蘭共演忘年百合戀，曹蘭感謝劇組給她機會，也霸氣表示：「專業演員隨時都能立刻演出默契！」曹蘭也提到一開始接到劇本，「我以為是我要性別重置的那個。」劉瑞琪則說，完全沒有想到搭檔會是曹蘭，「心裡完全『ㄉㄨㄞ』了一下，想像不到這個巧妙的組合，但相信這一定會看出一朵花吧！太驚喜了，這個組合很妙、很喜歡！連呼吸、空氣都感覺得到彼此的存在，是一對不需要甜言蜜語的靈魂伴侶。」

王渝萱透露在角色功課上有參考西洋巨星小甜甜布蘭妮。王渝萱透露在角色功課上有參考西洋巨星小甜甜布蘭妮。

至於劇中飾演被父親操控的巨星，王渝萱透露參考西洋巨星小甜甜布蘭妮，「李霏是一個很勇敢的人，為了她要做的決定而去毀容。」她也透露拍攝時的趣事，「在拍攝的時候有麻醉的戲，兩個小時不能動，結果竟然真的睡著，起來大家都收工了，沒想到來拍戲睡得好飽。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中