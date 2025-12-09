自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Saturnday突變六人男團 驚人轉變曝光

Saturnday擔任一日店長，成員包括小潘（左起）﹑凱杰﹑立杰﹑新民﹑峻瑋與水豐。（S.EROS提供）Saturnday擔任一日店長，成員包括小潘（左起）﹑凱杰﹑立杰﹑新民﹑峻瑋與水豐。（S.EROS提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Saturnday」日前受邀擔香氛品牌「S.EROS」一日店長，談到今年升級為六人團後的變化，峻瑋分享團體整體氛圍更加立體，「每個人在音色、舞蹈能量、個性上都有很明確的色彩，湊在一起反而更平衡。尤其多人一起排隊形或拍團體內容時，會有一種『原來Saturnday可以長成這樣啊』的驚喜感。」他更以香味比喻如今的Saturnday，「我會形容是柑橘木質調，一開始是甜甜的果香，中段帶著辛苦堆疊的能量，最後是六人完整體後的沉穩質感。」

活動於板橋遠東百貨登場，吸引大批粉絲到場支持，現場氣氛熱鬧宛如迷你見面會。成員們也大方分享自己對香味的喜好與日常使用習慣。立杰表示：「很開心可以擔任這次一日店長，跟大家分享S.EROS的產品，跟大家使用同一個味道的感覺很棒，彷彿我們隨時都在彼此身邊。」透露自己平時在家會使用線香或香氛，讓空間保持舒服的氣味，回家後點線香、聽音樂也是他專屬的放鬆儀式。

Saturnday不只在舞台上默契十足，在生活中也展現自然又緊密的相處方式，水豐分享：「我們私下相處得跟舞台上一樣自然。大家行程都很滿，但只要時間對得上，就會一起吃飯或去誰家聊天。」笑說團內的默契是「不用特別說什麼，也大概知道彼此在想什麼」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中