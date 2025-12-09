Saturnday突變六人男團 驚人轉變曝光

Saturnday擔任一日店長，成員包括小潘（左起）﹑凱杰﹑立杰﹑新民﹑峻瑋與水豐。（S.EROS提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Saturnday」日前受邀擔香氛品牌「S.EROS」一日店長，談到今年升級為六人團後的變化，峻瑋分享團體整體氛圍更加立體，「每個人在音色、舞蹈能量、個性上都有很明確的色彩，湊在一起反而更平衡。尤其多人一起排隊形或拍團體內容時，會有一種『原來Saturnday可以長成這樣啊』的驚喜感。」他更以香味比喻如今的Saturnday，「我會形容是柑橘木質調，一開始是甜甜的果香，中段帶著辛苦堆疊的能量，最後是六人完整體後的沉穩質感。」

活動於板橋遠東百貨登場，吸引大批粉絲到場支持，現場氣氛熱鬧宛如迷你見面會。成員們也大方分享自己對香味的喜好與日常使用習慣。立杰表示：「很開心可以擔任這次一日店長，跟大家分享S.EROS的產品，跟大家使用同一個味道的感覺很棒，彷彿我們隨時都在彼此身邊。」透露自己平時在家會使用線香或香氛，讓空間保持舒服的氣味，回家後點線香、聽音樂也是他專屬的放鬆儀式。

Saturnday不只在舞台上默契十足，在生活中也展現自然又緊密的相處方式，水豐分享：「我們私下相處得跟舞台上一樣自然。大家行程都很滿，但只要時間對得上，就會一起吃飯或去誰家聊天。」笑說團內的默契是「不用特別說什麼，也大概知道彼此在想什麼」。

