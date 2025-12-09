自由電子報
峮峮退出《飢餓遊戲》！孫協志點名鍵盤俠：少點謾罵不難

〔娛樂頻道／綜合報導〕《飢餓遊戲》昨（8）日丟出震撼彈，宣布節目固定班底峮峮正式「畢業」，並公開致歉坦承在處理她請假及外界輿論過程中應對不足，引發粉絲湧現不捨。對此，主持人之一的孫協志今也在社群發聲，為峮峮抱不平、替節目喊話，希望外界勿再以謾罵與揣測傷人。

節目組說明，峮峮其實早在約一年前因健康因素提出離開，製作單位因多年合作情誼，希望她以請假方式先休息調整。但這段期間資訊未被清楚傳遞，反使外界誤會，不僅留言湧現質疑，更引發網路攻擊，使峮峮承受不必要壓力。如今正式畢業，粉絲紛紛湧入留言感謝她四年多來帶來的歡樂與回憶。

身為節目核心成員，孫協志今也吐露心聲，直言網路世界常在「未求證事實」的情況下就輕易定罪，他沉痛寫道：「無須求證事實，不用思考對錯，只需自己的私慾評斷……字一打完手機一放，也就無所謂。」但這些無心的文字力量，已在無形中造成心理傷害。

他點出鍵盤暴力往往源於衝動與情緒宣洩，卻可能在當事人身上留下深刻傷痕，甚至造成重創。他呼籲網友在評論前多一分體諒：「那些專門找麻煩的、無中生有的，只會躲在後面用鍵盤批評別人的，麻煩請先想想自己。」

他也不忘向戰友峮峮送上祝福，感謝她四年多來的付出，「謝謝你在飢餓四年多的努力，願妳在任何地方順心如意。」、「希望妳別忘了我們。」

