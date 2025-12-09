自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓籍啦啦隊女神出車禍 急送醫傷勢曝光

24歲啦啦隊女神睦那京進軍台灣職籃，成為洋基工程球隊「洋基女孩 Young Key Girls」隊長。（資料照，記者林正堃攝）24歲啦啦隊女神睦那京進軍台灣職籃，成為洋基工程球隊「洋基女孩 Young Key Girls」隊長。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕出身韓職樂天巨人隊的24歲啦啦隊女神睦那京，日前進軍台灣職籃，成為洋基工程球隊「洋基女孩 Young Key Girls」隊長，與李素民、崔洪邏成為「職籃三本柱」。今（9）驚傳睦那京在韓國出車禍，不知是否會影響明日返台參與應援練習，對此，洋基工程球隊給出回應。

睦那京擁有9頭身完美身材比例。（翻攝自IG）睦那京擁有9頭身完美身材比例。（翻攝自IG）

粉絲都很關心睦那京車禍傷勢如何？洋基工程球隊表示：目前球隊已關心她的狀況，傷勢部分，睦那京本人表示不嚴重，她指出自己發生小車禍，目前腰部感覺不適，其他部分則無大礙，已經去醫院照過X光同時看診，球隊部分則希望她安心休養，會等她恢復。

睦那京今傳出在韓國發生車禍。（翻攝自IG）睦那京今傳出在韓國發生車禍。（翻攝自IG）

睦那京明日應會缺席應援集訓行程，原本效力於韓職樂天巨人隊的她，身高170公分，且比例超好，擁有9頭身完美身材，不少人將睦那京加入洋基工程球隊視為台灣正式進入「韓援2.0」時代，現在粉絲只希望她好好休養，希望很快能夠球場見面。

粉絲希望睦那京傷勢快快復原。（翻攝自IG）粉絲希望睦那京傷勢快快復原。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中