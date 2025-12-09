阮丹青和「女兒」同天生日 聊婚姻自爆曾被老公「拒婚」

〔記者陳慧玲／台北報導〕阮丹青早年曾唱紅《跟蹤》、《第九十九夜》等歌曲，近期則推出新專輯《走進春天的果園》，今（9日）受訪談到，家裡的「狗女兒」Villa和她同天生日，老公還以愛犬推出LINE貼圖。

阮丹青前陣子剛完成歐洲之旅，身心放鬆。（羅藝工作室提供、攝影：林文俊）

目前阮丹青和老公住在三芝海邊，兩人曾談過長達15年的遠距戀愛，她自爆曾向老公「求婚」，希望早點定下來，但當時還是男友的他說：「為何要訂婚，要就結婚，但沒錢先不要結婚。」她笑說：「我被拒婚了！」另外談到維繫婚姻的祕訣，她說：「我們有時像同學，有時像室友，在家有各自的空間，各自做各自的事」。

除了談遠距戀，阮丹青說和老公結婚後也有好幾年相隔兩地，因為是為工作奮鬥期，當時老公跟她說：「可想像幾十年後手牽手走在梧桐樹旁邊。」聽起來很浪漫，但她說：「我的心滿哀傷，因為那時不習慣分隔兩地。」

阮丹青（中）和「自然流動樂團」合作很有默契，鼓手根石大輔（左）拍過很多廣告。（羅藝工作室提供、攝影：林文俊）

明年1月17日在高雄 Marsalis Bar、1月18日在高雄大東藝術文化中心，阮丹青和「自然流動樂團」搭檔合作將連唱兩場，團中日籍鼓手根石大輔是「台灣女婿」，老家在名古屋，來台拍廣告資歷已有16年，拍過星宇航空，以及茶飲等多支廣告，他談到過去在美國明尼蘇達念書，之後去芝加哥工作，來台灣才認識現在的老婆。

另外「自然流動樂團」低音提琴盧欣民和水晶缽、水晶豎琴演奏家劉偉菁穩定交往，笑說只是尚未去登記的夫妻，另外爵士小提琴手黃偉駿也是羅大佑巡演的樂手，阮丹青說很開心彼此默契滿好的。

