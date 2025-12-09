自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阮丹青和「女兒」同天生日 聊婚姻自爆曾被老公「拒婚」

〔記者陳慧玲／台北報導〕阮丹青早年曾唱紅《跟蹤》、《第九十九夜》等歌曲，近期則推出新專輯《走進春天的果園》，今（9日）受訪談到，家裡的「狗女兒」Villa和她同天生日，老公還以愛犬推出LINE貼圖。

阮丹青前陣子剛完成歐洲之旅，身心放鬆。（羅藝工作室提供、攝影：林文俊）阮丹青前陣子剛完成歐洲之旅，身心放鬆。（羅藝工作室提供、攝影：林文俊）

目前阮丹青和老公住在三芝海邊，兩人曾談過長達15年的遠距戀愛，她自爆曾向老公「求婚」，希望早點定下來，但當時還是男友的他說：「為何要訂婚，要就結婚，但沒錢先不要結婚。」她笑說：「我被拒婚了！」另外談到維繫婚姻的祕訣，她說：「我們有時像同學，有時像室友，在家有各自的空間，各自做各自的事」。

除了談遠距戀，阮丹青說和老公結婚後也有好幾年相隔兩地，因為是為工作奮鬥期，當時老公跟她說：「可想像幾十年後手牽手走在梧桐樹旁邊。」聽起來很浪漫，但她說：「我的心滿哀傷，因為那時不習慣分隔兩地。」

阮丹青（中）和「自然流動樂團」合作很有默契，鼓手根石大輔（左）拍過很多廣告。（羅藝工作室提供、攝影：林文俊）阮丹青（中）和「自然流動樂團」合作很有默契，鼓手根石大輔（左）拍過很多廣告。（羅藝工作室提供、攝影：林文俊）

明年1月17日在高雄 Marsalis Bar、1月18日在高雄大東藝術文化中心，阮丹青和「自然流動樂團」搭檔合作將連唱兩場，團中日籍鼓手根石大輔是「台灣女婿」，老家在名古屋，來台拍廣告資歷已有16年，拍過星宇航空，以及茶飲等多支廣告，他談到過去在美國明尼蘇達念書，之後去芝加哥工作，來台灣才認識現在的老婆。

另外「自然流動樂團」低音提琴盧欣民和水晶缽、水晶豎琴演奏家劉偉菁穩定交往，笑說只是尚未去登記的夫妻，另外爵士小提琴手黃偉駿也是羅大佑巡演的樂手，阮丹青說很開心彼此默契滿好的。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中