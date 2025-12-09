蔡康永啃犯罪素材3個月 最怕變邪教教主

〔記者傅茗渝／台北報導〕鏡文學籌備一年的犯罪學活動品牌《鏡文學黑鴉偵探俱樂部》本月7日在政大公企中心正式啟動，首日舉辦「國際大師論壇」與「凝視惡的深淵」對談，邀來韓劇《解讀惡之心的人們》中主角原型、韓國首席犯罪心理師權一容教授來台，與金鐘主持人蔡康永同台深入討論犯罪、人性與惡的養成，由鏡電視主播廖芳潔主持，一起回到案件視角，提問當代最尖銳的命題——「人是怎麼成為怪物的？」

韓國首席犯罪側寫師權一容教授與蔡康永進行深度對談，由鏡電視主播廖芳潔擔任主持。（鏡文學提供）

論壇上半場，權一容教授率先拋問：「惡從何而來？是精神病態（Psychopath）？還是人格障礙（Mental Disorder）？」他指出犯罪如同演化，自1980年代動機明確的犯罪，進入90年代不特定人攻擊、2000年的連環殺人、2010年無差別隨機殺人，直到2020年後更衍生成盜取個資、跨模式的複合型犯罪，「犯罪者會學習，他們在反偵查偵查者。」權一容表示，他甚至在連續殺人犯家中，看見了報導自己工作的報紙，可見兇手如何吸收資訊、伺機改變作案模式。

權一容教授與蔡康永進行犯罪與人性的善惡對談。（鏡文學提供）

他也提醒，社會總習慣檢討受害者，「你為什麼沒把門鎖好？」但真正該被審視的是加害者心理。正因如此，他寫下《追逐怪物的人》並授權改編為《解讀惡之心的人們》，同時擔任顧問，「劇名是『人們』，因為不僅犯罪側寫師，每個生活其中的人，其實都是在解讀惡的『人們』。」

下半場「凝視惡的深淵」中，蔡康永坦言是親自爭取參與，甚至準備三個月、閱讀大量高壓犯罪素材。問及「最可能成為哪種惡人？」他幽默回覆：「研究邪教教主太久，最怕哪天自己變教主。」又笑說：「但要管理這麼多神經病太累，就像阿加莎．克里斯蒂說──『殺人很蠢，因為很麻煩。』」

權一容教授帶來「現代社會犯罪的類型與心理——威脅平凡日常的犯罪演化」分析報告。（鏡文學提供）

談到惡的起源，權一容指出兩大根源是「剝奪感」與「孤立感」。媒體縮短世界距離，人更容易看見別人幸福，也更快懷疑自己匱乏。蔡康永則認為，後社群時代的有毒流量來自比較與貶抑，盲從才是最危險的事，寫書是為提醒自己不要被價值吞噬。權一容補充：「視線要回到內部，看別人的幸福只會讓自己不幸。」

蔡康永還替權一容準備一道「超能力題」：「蝙蝠俠、超人、蜘蛛人，你想當誰？」全場意外的是權一容不選英雄，而是回答：「我想當聖誕老人。」他解釋，擁有力量會造成兩極結果，相比制裁惡，他更希望帶來幸福。

