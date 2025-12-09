自由電子報
娛樂 最新消息

李進良超正女兒首受訪！温昇豪「護女」狂炫耀：第一名錄取輔大

Emma、温昇豪一同現身首映會。（記者潘少棠攝）Emma、温昇豪一同現身首映會。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李進良、小禎的18歲女兒Emma演出影集《整形過後》，今和温昇豪、張榕容、安心亞等人一同現身首映會，也是她首度在媒體面前受訪，受訪前張榕容不斷安撫她，受訪時，也肉眼可見她緊張到不停繞手指。Emma害羞透露外公胡瓜在記者會前，曾叮嚀她「好好講話」，曹蘭搶回：「他才要好好說話吧。」温昇豪則開玩笑稱：「他沒有說『下面一位』嗎？」

Emma受訪時不小心隨著媒體的口吻稱外公胡瓜為「瓜哥」，提到「瓜哥」看過她演出後，要她表情再豐富一點之外，誇獎她「哭戲滿打動人的」，讓她頗感動。至於是否期待入圍明年金鐘戲劇新人獎？Emma愣了一下說：「沒有期待耶，我胃口比較小。」

Emma現身首映會。（記者潘少棠攝）Emma現身首映會。（記者潘少棠攝）

她原本打算出國唸書，但因為爺爺、奶奶年紀大，希望多陪陪家人，打算出國再緩緩，因此念國際學校的她決定在台灣求學，今年錄取輔大大傳系，温昇豪彷彿將她當自己女兒般，滿臉驕傲不斷誇：「她是榜首！」

而胡瓜到場力挺孫女，李進良也沒缺席寶貝女兒的首映會，但今剛好是小禎41歲生日，她人在國外度假，沒到首映會，Emma提到自己事前就送了101朵紅玫瑰和手寫卡片給媽媽，並羞赧透露，101朵玫瑰藏有寓意，「我覺得媽媽像是100朵花，另1朵就代表我，加在一起。」小禎看到花時表情冷靜，讓Emma一度失落，後來手寫卡片終於讓小禎落淚。

至於跟媽媽新任的廚師男友Alan熟嗎？Emma猶豫地點頭說吃過幾次飯，認為對方像大谷翔平？她尷尬答：「可能略像吧，也沒有像。」一旁温昇豪救援說：「媒體這樣講他，才會讓觀眾有印象啦。」

曹蘭、劉瑞琪一同現身首映會。（記者潘少棠攝）曹蘭、劉瑞琪一同現身首映會。（記者潘少棠攝）

此外，許多人看了戲，都覺得温昇豪演出的角色就是李進良，Emma對於這樣的詮釋略有遲疑，她吞吐稱：「有一點像，又有點不像，昇豪叔叔再好一點，沒有啦，各有各的好。」此時曹蘭犀利提問：「妳爸的好在哪？温昇豪的好又在哪？」Emma差點答不出來，勉強說「我爸比較浪漫」，後來在一旁前輩，像是郭子乾的提點之下，給了完美解答：「我爸技術好，昇豪叔叔演技好！」

