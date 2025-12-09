12星座力拚年底集體翻身 深層掃除重新整理內在

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年雖然已經進入尾聲，不過，對12星座來說，還有一波變化。塔羅牌老師艾菲爾分享，進入12月第2週，宇宙能量也將進行一次「深層大掃除」。這次能量波動將協助人們重新整理內在秩序，讓思緒清晰並進入務實行動。隨著海王星恢復順行，許多人逐漸釐清長期壓抑的情緒，直覺也變得敏銳，更能清楚、準確辨認人際關係中哪些是真心？哪些披著虛偽的外衣？艾菲爾也提醒，下半週水星對分天王星，在與人進行溝通時切記保持彈性，避免過於固執引發不必要的衝突。除此之外，這段時間重點在於「重整與調整」，只要保持冷靜面對壓力，就能替未來的步伐奠定穩固基礎。

12月第2週，宇宙能量也將進行一次「深層大掃除」。（資料照，記者何宗翰攝）

♡白羊座本週將重新找回職場節奏，水星與土星的穩定能量有助於整理目標，提升效率。

請繼續往下閱讀...

♡金牛座則展現耐性，逐步走出迷惘，適合規劃未來的合作與投資。

♡雙子座則迎來思考能量爆發期，適合重新調整人生藍圖，並以成熟心態面對家庭或工作關係。

♡巨蟹座本週在情緒與工作節奏上找回掌控感，能更冷靜應對壓力並展現成熟的一面。

♡獅子座則在心態與工作策略上迎來重大調整，務實重新檢查目標。

♡處女座則聚焦於效率提升與步調重整，適合清理待辦事項並穩定工作進度。

♡天秤座本週在行動與邏輯間找到平衡，對家庭與人際關係的界線有更清晰的認知。

♡天蠍座在溝通與策略方面迎來突破，逐漸厘清哪些合作值得長期投入。

♡射手座則需要務實面對金錢管理與工作流程，穩定步伐才能走得更遠。

♡摩羯座迎來高度清晰度，能精准掌控進度並強化決策力，展現領導力。

♡水瓶座則進行內外同步重整，生活與工作逐漸回歸規律。

♡雙魚座則在情緒穩定後更能掌控節奏，適合重新規劃下一步，並注意突發消息可能帶來的影響。

☆民俗說法僅供參考☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法