娛樂 最新消息

太幸運！不只被任賢齊提攜 帕拉斯加入「F5」MV演出被看見

帕拉斯幸運參與《恆星不忘 Forever Forever》MV演出。（翻攝自YouTube）帕拉斯幸運參與《恆星不忘 Forever Forever》MV演出。（翻攝自YouTube）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由五月天阿信聯手周杰倫，以及言承旭、周渝民、吳建豪合唱的新歌《恆星不忘 Forever Forever》MV，短短3天已有近1800萬次的點擊，而新人樂團「PALLAS」帕拉斯有機會在MV裡演出「五月天青春時期」角色，朋友都羨慕他們太幸運了。

帕拉斯由主唱「FAMA」馬瑋辰、吉他手小葵、貝斯手漢堡，以及鼓手大寶組成，之前已受到前輩任賢齊提攜，邀他們在田中馬拉松的音樂活動中表演，這次則幸運加入《恆星不忘 Forever Forever》MV演出，剛開始還以為是詐騙，沒想到真的參與了這支高度受到討論的MV，儘管只是短暫露面，但對新人團體來說已是最好的曝光機會。

帕拉斯將推出首張專輯。（迷音樂提供）帕拉斯將推出首張專輯。（迷音樂提供）

12月12日帕拉斯將登上台中麗寶樂園「飄遊者音樂祭」演出，12月16日將推出首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》，年底則要連趕八里和台中兩場跨年。

