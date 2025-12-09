金馬入圍電影講文革太敏感？解說片點閱破3700萬意外被消失

電影《芳華》曾入圍第54屆金馬獎四項大獎。（資料照，金馬執委會提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2017年由中國導演馮小剛執導、以文革歲月為背景的電影《芳華》，曾入圍金馬獎最佳新演員、改編劇本等四項大獎，近日意外在網路上掀起新一波討論，全因一名中國部落客發布系列深度解析，勾起網友對特殊年代與當前體制的反思，累計播放量突破3700萬，不過在本月5日卻遭全面下架。

中國影音平台「嗶哩嗶哩」（bilibili，簡稱B站）創作者「聊會電影吧」自11月起陸續推出3集、每集約30分鐘的《芳華》解讀影片。第3集於11月29日上線後便未再更新，卻在過去一週於中國社群平台持續發酵，即便深夜時段也湧入大量觀眾，討論度一路攀升。

該片改編自作家、前解放軍舞蹈演員嚴歌苓同名小說，聚焦1970年代文革期間文工團青年之間的青春記憶與命運，並集合黃軒、苗苗及入圍金馬獎最佳新演員的鍾楚曦一同演出。由於涉及多段敏感的歷史題材，當時發行上映時，便分為中國版本和國外版本。

這系列解析以幹部子弟與草根角色的命運差異為切入，呈現社會階層不公，引起許多年輕觀眾強烈共鳴，同時也踩中中國官方對文革詮釋的敏感界線。

根據新加坡《聯合早報》報導，影片受到關注的原因之一，是創作者提及黃軒飾演的劉峰與「四人幫」成員王洪文形象相似。報導也提到，中國官方對文革的正式定調，是由毛澤東誤導並遭反革命集團利用，造成國家與人民遭受重大創傷。

影片內容則以更含蓄的方式提出不同觀點，如暗示文革最終讓「官宦子弟全面獲利，掌握資源與政策優勢」，甚至以「大哥」代稱毛澤東，並用半帶感嘆、半帶諷刺的語氣讚揚其「思想超前」。

目前，三支《芳華》解析影片已全部移除，具體下架原因尚未公開。

