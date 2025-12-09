自由電子報
娛樂 最新消息

才爆熱戀健身教練！健美冠軍林芯儀奪下職業卡近況曝光

林芯儀7月奪下IFBB健美勇奪冠軍職業卡。（旺多福多媒體工作室提供）林芯儀7月奪下IFBB健美勇奪冠軍職業卡。（旺多福多媒體工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕林芯儀與擔任健身教練的男友熱戀中，她在7月在IFBB PRO《Women's Fit Model》一舉奪下冠軍，拿下夢寐以求的Pro Card，成為台灣演藝圈首位踏入IFBB Pro殿堂的女藝人，近來回歸歌手身分，登上由韓國Monsterzym、IFBB PRO League Taiwan、健身工廠Fitness Factory共同主辦的亞錦賽舞台獻唱，激動表示：「真的太榮幸、太不可思議了！」

林芯儀身穿林卉祺設計師打造的純白禮服驚豔登場。（旺多福多媒體工作室）林芯儀身穿林卉祺設計師打造的純白禮服驚豔登場。（旺多福多媒體工作室）

林芯儀身穿純白長禮服登台，她以中文、英文、韓文等多語流暢問候觀眾，展現國際級舞台魅力，坦言為準備這場演出比以往更緊張，甚至緊張到連唱過上千次的K歌歌詞都差點忘詞，一度緊張到狂冒冷汗。

林芯儀獻唱《道聽塗說》、《享受風》、《以後以後》、《等一個人》等多首歌曲，提到從4月備賽到12月登上嘉賓舞台，這趟跨界旅程「夢幻又不可思議」，健身訓練過程讓她擁有更強體能與更穩定的舞台控制力，也讓她深信：「只要一步一步做，就能看到自己的無限可能。」

林芯儀談到：「無論是舞台還是比賽，我都想讓自己比昨天更強，這張職業卡不是終點，而是一個新的開始。」，讓現場不少健美選手和歌迷聽完眼眶發亮。

本次賽事匯集世界級健美選手，有來自韓國、泰國等地的選手好友與林芯儀相見，特地帶來當地爆紅零食、美妝保養品，甚至送上泡泡瑪特公仔，靈感取自她備賽時因訓練辛苦而「痛哭」的趣味形象，而更有好友們竟貼心準備珍珠奶茶，讓她哭笑不得說：「不是應該我是地主嗎？怎麼大家都這麼用心啦！可愛到沒藥醫！」

林芯儀與韓職啦啦隊裵垂鉉。（旺多福多媒體工作室提供）林芯儀與韓職啦啦隊裵垂鉉。（旺多福多媒體工作室提供）

更令她驚喜的是，健美偶像Seojin Cheong在本次《Women's Fit Model》項目順利拿下職業卡，讓她激動不已，直說期待未來能與偶像同台比賽，來場夢幻對決。而最受關注的女子比基尼健美選手、同時也是韓國職棒傳奇啦啦隊裵垂鉉，更是她情同姊妹的好友。賽後兩人前往咖啡廳休息，當裵垂鉉喝完奶茶準備買單時，林芯儀立刻撒嬌阻止：「歐膩，妳太漂亮了，所以免單！」

