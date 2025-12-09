自由電子報
娛樂 最新消息

網紅仙塔律師認罪 陳沂指「跟吳宗憲一樣」

網紅「仙塔律師」李宜諪捲入靈骨塔詐騙案，今當庭認罪。（翻攝自臉書）網紅「仙塔律師」李宜諪捲入靈骨塔詐騙案，今當庭認罪。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「仙塔律師」李宜諪捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌協助詐騙集團利用陪偵機會洩密偵訊內容給未到案詐團成員以及在靈骨塔詐騙案中洗錢，今年8月台北地檢署起訴仙塔律師，原本堅稱自己無罪的她，今（9）日出庭時卻針對檢方起訴內容全盤認罪，令人傻眼。對此，同為網紅的陳沂也發表評論，認為群眾是健忘的，只要「敢」，就像吳宗憲一樣，洗一洗還是新的。

陳沂批仙塔律師：一開始被抓的時候，還在社群平台賣慘博取同情。（翻攝自臉書）陳沂批仙塔律師：一開始被抓的時候，還在社群平台賣慘博取同情。（翻攝自臉書）

陳沂認為仙塔律師「一開始被抓的時候，還在社群平台賣慘博取同情，講得好像自己很無辜，單純處理過程有『瑕疵』」，接著兩次開庭也都堅持無罪，陳沂指出「態度囂張說檢察官疲勞訊問她。自認被起訴的又不是什麼很重的罪，沒有必要限制出境，結果今天開庭態度突然大轉變，全部認罪，希望能換取減刑

陳沂認為認為仙塔律師協助詐團騙，被抓了還在繼續騙大眾。（翻攝自臉書）陳沂認為認為仙塔律師協助詐團騙，被抓了還在繼續騙大眾。（翻攝自臉書）

陳沂分析應該是上次開庭時法官稍微揭露心證，表示：妳的答辯內容，將不會從輕量刑。直指「所以仙塔律師從頭到尾都在騙欸」，認為仙塔律師協助詐團騙，被抓了還在繼續騙大眾。陳沂也說出自己的感覺「雖然我覺得她影片拍得不錯，講解法律深入簡出，又俗俗的很接地氣但這個人品真是不行

「不過我很欣賞她的一點，就是硬拗到底假裝沒事的勇氣」陳沂說：「這種精神在吳宗憲身上表現得淋漓盡致！」她更突破盲點說：反正群眾是健忘的，台灣一大堆鄉愿很容易原諒，「只要妳敢，就可以跟憲憲一樣，洗一洗還是新的

