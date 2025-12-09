啦啦隊女神斷開前任！楊若歆自爆分手原因 療情傷靠「她」

楊若歆擔任《愛麗絲拯救仙境》光影互動展一日店長。（詠威互動科技提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕啦啦隊女神楊若歆今天擔任《愛麗絲拯救仙境：沈浸之旅-台北站》一日店長，現場獲悉中信啦啦隊女孩啾啾被陳晨威求婚成功，直呼超驚嚇，「我怎麼都不知道！等下去恭喜她。」透露自己和啾啾認識的時間不短，但這一兩年比較少遇到，非常替她開心，更笑說要推薦他們來展區拍攝婚紗照。

楊若歆擔任《愛麗絲拯救仙境》光影互動展一日店長。（詠威互動科技提供）

楊若歆今天化身愛麗絲，覺得身上的夢幻白紗裙像「伴娘」、也像新娘「二進」會穿的禮服，至於自己會不會「想婚」？她則說：「要先有人啊！」坦承已經單身了幾個月，上一個對象交往了一年，後來因為個性不適合而分手，自曝：「我就拿起愛麗絲的勇氣來面對情傷。」目前雖然有人追求，但因為跨年開始會非常忙碌，決定先把心思放在工作上。

楊若歆化身愛麗絲，與詠威互動科技營運長韓莉珊合照。（詠威互動科技提供）

她曾參加「Jolin」蔡依林的模仿大賽拿下冠軍，更被蔡依林認證演出到位，獲封「小蔡依林」。視蔡依林為偶像的她，正在籌備第三首單曲，這次想要嘗試唱跳，盼望作品能夠貼近蔡依林的水準。她12月30日將和好友一起追星，看蔡依林的大巨蛋演唱會，她興奮透露，自己的啦啦隊背號是「90」，「90號就是Jolin，蔡依林對我來說，某種能量跟愛麗絲很像，很有勇氣做自己。」

楊若歆擔任《愛麗絲拯救仙境》光影互動展一日店長。（詠威互動科技提供）

秋冬跨年打卡熱點《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅-台北站》微風廣場開展中，全台首創、耗資3千萬打造五米高夢幻空間，於官方售票平台KKday、Klook熱賣中。

