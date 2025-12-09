自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

啦啦隊女神斷開前任！楊若歆自爆分手原因 療情傷靠「她」

楊若歆擔任《愛麗絲拯救仙境》光影互動展一日店長。（詠威互動科技提供）楊若歆擔任《愛麗絲拯救仙境》光影互動展一日店長。（詠威互動科技提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕啦啦隊女神楊若歆今天擔任《愛麗絲拯救仙境：沈浸之旅-台北站》一日店長，現場獲悉中信啦啦隊女孩啾啾被陳晨威求婚成功，直呼超驚嚇，「我怎麼都不知道！等下去恭喜她。」透露自己和啾啾認識的時間不短，但這一兩年比較少遇到，非常替她開心，更笑說要推薦他們來展區拍攝婚紗照。

楊若歆擔任《愛麗絲拯救仙境》光影互動展一日店長。（詠威互動科技提供）楊若歆擔任《愛麗絲拯救仙境》光影互動展一日店長。（詠威互動科技提供）

楊若歆今天化身愛麗絲，覺得身上的夢幻白紗裙像「伴娘」、也像新娘「二進」會穿的禮服，至於自己會不會「想婚」？她則說：「要先有人啊！」坦承已經單身了幾個月，上一個對象交往了一年，後來因為個性不適合而分手，自曝：「我就拿起愛麗絲的勇氣來面對情傷。」目前雖然有人追求，但因為跨年開始會非常忙碌，決定先把心思放在工作上。

楊若歆化身愛麗絲，與詠威互動科技營運長韓莉珊合照。（詠威互動科技提供）楊若歆化身愛麗絲，與詠威互動科技營運長韓莉珊合照。（詠威互動科技提供）

她曾參加「Jolin」蔡依林的模仿大賽拿下冠軍，更被蔡依林認證演出到位，獲封「小蔡依林」。視蔡依林為偶像的她，正在籌備第三首單曲，這次想要嘗試唱跳，盼望作品能夠貼近蔡依林的水準。她12月30日將和好友一起追星，看蔡依林的大巨蛋演唱會，她興奮透露，自己的啦啦隊背號是「90」，「90號就是Jolin，蔡依林對我來說，某種能量跟愛麗絲很像，很有勇氣做自己。」

楊若歆擔任《愛麗絲拯救仙境》光影互動展一日店長。（詠威互動科技提供）楊若歆擔任《愛麗絲拯救仙境》光影互動展一日店長。（詠威互動科技提供）

秋冬跨年打卡熱點《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅-台北站》微風廣場開展中，全台首創、耗資3千萬打造五米高夢幻空間，於官方售票平台KKday、Klook熱賣中。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中